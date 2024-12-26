Altının kilogramı 3 milyon 15 bin lira

Altın fiyatları, en düşük 3 milyon 4 bin 500 lira en yüksek 3 milyon 17 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 15 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon bin liradan tamamlamıştı.



Altında toplam işlem hacmi 1 milyar 845 milyon 403 bin 649,87 lira, işlem miktarı ise 612,52 kilogram olarak gerçekleşti.



Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 858 milyon 221 bin 581,77 lira düzeyinde oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.