Altınları çöpe attılar. Bir kilogram altın atık tesisinden çıktı

İtalya'nın Lecce bölgesinde 50'şer gramlık 20 altın külçesinin yanlışlıkla bir evin çöpüne atıldığı ihbarının ardından polis ekipleri harekete geçti.

YILLARIN BİRİKİMİ "ÇÖP" OLDU

57 yaşındaki bir İtalyan, içinde 20 külçe altın bulunan kabını yanlışlıkla çöp kutusuna attı. Adam yıllarca değerli metallere yatırım yapmış ve 120 bin euro'ya varan birikim elde etmişti.

Ancak bir gün sonra külçelerin bulunduğu konteyneri ev atığı olarak attığını fark etti.

ATIK TESİSİNDE BİR KONTEYNER İÇİNDE BULUNDU

Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma sırasında, atıkların Ujento şehrindeki bir çöplüğe taşındığı öğrenildi. Polis orada arama çalışması düzenledi ve içinde altın külçelerinin olduğu bir konteyner buldu.

Toplam ağırlıkları bir kilogram olan 20 parça altın sahiplerine teslim edildi.