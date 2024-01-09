Alvaro Kasırgası 12 can aldı

Madagaskar'da Alvaro Kasırgası'nda 12 kişi öldü.



Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisinin (BNGRC) açıkladığı resmi rakamlara göre, 8 Ocak itibarıyla kasırgadan etkilenenlerin sayısı 32 bin 876'ya çıktı, 16 binden fazla kişi evlerini terk ederek sığınaklara yerleştirildi.



Etkisini en çok ülkenin güneydoğusunda hissettiren kasırga nedeniyle toplam 6 bin 616 ev su altında kalırken 12 kişi hayatını kaybetti.



Ülkeye 1 Ocak'ta fırtına şeklinde giren Alvaro, 2 Ocak itibarıyla etkisini arttırarak kasırgaya dönüşmüştü.



Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da ocakta başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.



Geçen sene de ülkede etkili olan Cheneso Fırtınası nedeniyle en az 30 kişi ölmüştü.

