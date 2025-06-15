Alzheimer araştırmalarında yeni keşif: Riski artıran genetik varyant bulundu

Neurology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yaşlı erkeklerde yaygın görülen bir genetik varyantın demans riskini ciddi şekilde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırma, ABD ve Avustralya'da yürütülen ve kalp-damar hastalığı, demans ya da bilişsel gerileme geçmişi olmayan yaşlı bireyleri takip eden çalışmaların verilerini kullandı.



Araştırmacılar, Avrupa kökenli 70 yaş üzeri 12 binden fazla Avustralyalı üzerinde HFE genindeki varyantlara odaklandı. Bu gen, vücuttaki demir seviyelerini düzenlemede kritik rol oynuyor. Özellikle H63D isimli varyantın iki kopyasına sahip erkeklerde, demans gelişme riskinin 2,39 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu risk artışı, yalnızca erkeklerde görülürken kadınlarda benzer bir ilişki tespit edilmedi.



Araştırmaya göre bu genetik yapı, “hemochromatosis” adı verilen ve vücutta aşırı demir birikmesine yol açan bir duruma neden olabiliyor. Bu durum da karaciğer sirozu, karaciğer kanseri, kas iskelet sistemi sorunları ve demans gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.



Curtin Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden Prof. John Olynyk, “Bu varyantın tek kopyasına sahip olmak sağlık üzerinde olumsuz bir etki yaratmazken, iki kopyaya sahip erkeklerde demans riski iki kattan fazla artıyor” dedi.