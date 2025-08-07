Alzheimer tedavisinde "lityum takviyesi" umudu

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, beynin doğal lityum seviyelerinin Alzheimer hastalığının ilerlemesinde kritik rol oynayabileceğini ortaya koydu.



Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanlarının fareler ve insan beyin dokusu üzerinde yürüttüğü çalışma, lityum düzeylerinin azalmasının hafıza kaybı, amiloid plaklar ve tau yumakları gibi Alzheimer belirtilerini tetiklediğini gösterdi.



Araştırmada, Alzheimer hastalarının etkilenen beyin bölgelerinde lityum seviyelerinin düşük olduğu tespit edildi. Bu durumun, hastalığın ilerlemesiyle daha da şiddetlendiği belirtildi.



DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR



Bilim insanları ayrıca, yaygın kullanılan lityum karbonat formunun amiloid plaklar tarafından tutulduğunu, buna karşın lityum orotat formunun bu engeli aşarak beyin hasarını tersine çevirebildiğini ve hafızayı geri kazandırdığını fare deneyleriyle gösterdi.



Araştırmanın başyazarı Prof. Bruce Yankner, "Bu yaklaşım, Alzheimer'ın tüm temel patolojilerini hedef alıyor. Eğer insanlar üzerinde de benzer sonuçlar alınırsa, bu büyük bir dönüm noktası olabilir" dedi.

TERSİNE ÇEVİRME İHTİMALİ GÜNDEMDE



Halihazırda piyasadaki tedaviler yalnızca hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Yeni bulgular ise lityumun, Alzheimer’ı yalnızca durdurmakla kalmayıp tersine çevirebileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

