Alzheimer teşhisinde kan testi umudu

University College London (UCL) liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, tüm mevcut Alzheimer teşhis yöntemlerine rakip olmayı amaçlıyor.

Bu çalışma kapsamında, Alzheimer’a yol açan “amiloid” ve “tau” proteinlerini yansıtan p-tau217 adlı biyomarker ölçülecek.





TANI DOĞRULUĞUNU YÜZDE 90'A ÇIKARACAK

Yaklaşık 100 sterline mal olan bu testin, mevcut bilişsel kalem-kağıt testlerine eklenmesiyle tanı doğruluğunu yüzde 70’ten yüzde 90’ın üzerine çıkarması bekleniyor.

Bugüne kadar hastalığı kesinleştirmek için yalnızca PET beyin taramaları ve omurgadan omurilik sıvısı alınması gibi invazif yöntemler kullanılabiliyordu.

Ancak bu “altın standart” testler rutin tanıda yer almıyor ve yalnızca hastaların yüzde 2’sine uygulanabiliyor.

İNGİLTERE'DEKİ KLİNİKLERDE DENENECEK

ADAPT adı verilen klinik çalışma, Essex’teki bir hafıza kliniğinde başladı. Önümüzdeki dönemde İngiltere çapında 19 farklı sağlık merkezinde daha hasta kabul edilecek.

Çalışmaya katılanların yarısına test sonuçları üç ay içinde, diğer yarısına ise 12 ay sonra bildirilecek. Böylece erken sonuçların tanı sürecine etkisi değerlendirilecek.

"TEŞHİSTE DEVRİM YARATABİLİR"

UCL’den Prof. Jonathan Schott, “Bu çalışma, demans tanısında devrim yaratabilecek kan biyomarkörlerinin kullanılmasına giden yolda kritik bir adım” dedi.

Uzmanlar, başarılı olması halinde bu kan testinin Alzheimer teşhisinde standart hale gelebileceğini söylüyor.

Bu durum, erken evre Alzheimer’a yönelik yeni ilaçların piyasaya çıkacağı önümüzdeki yıllarda özellikle önem kazanacak.