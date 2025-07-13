Amazon kâbusu: Kapısına her ay yüzlerce dev kargo geliyor

İsmini "Key" olarak bildiren kadının garajını ve araba yolunu dolduran bu dev kolilerde Çinli bir satıcıya ait suni deri oto koltuk kılıfları bulunuyor. Ürünler, Amazon’da “Liusandedian” adlı satıcı tarafından Etkin markasıyla satılıyor. Ancak birçok alıcı, ürünlerin arabalarına uymadığını ve iadede sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Satıcı, iadeler için Kay’in adresini “geri gönderim merkezi” gibi kullanınca, iade edilen tüm ürünler Kay’in kapısına yığılmaya başladı.

ŞİKAYETLER SONUÇSUZ KALDI

Kay, bir yıldır Amazon’a defalarca şikayet kaydı açmasına rağmen bir sonuç alamadı. Amazon yetkilileri her seferinde durumu çözeceklerini söylese de koliler gelmeye devam etti. Kay’in 88 yaşındaki annesi evine girip çıkmakta zorlandı, posta dağıtıcısı bile paketler yüzünden kapıya ulaşamadı.



Üstelik Amazon, Kay’e bu paketleri bağışlamasını ya da kendi imkânıyla iade etmesini önerdi. Kay ise “Neden ben uğraşmak zorundayım? Bu Amazon’un sorumluluğu” ifadeleriyle tepki gösterdi.



Amazon kurallarına göre uluslararası satıcıların, ABD içinde geçerli bir iade adresi sunması ya da müşteriye masrafsız iade imkânı sağlaması gerekiyor. Ancak Liusandedian hem bu kurala uymadı hem de tüketicilerden yüksek iade kargosu ücretleri alındı. Pek çok müşteri hem ürünün parasını hem de iade ücretini ödediği halde para iadesi alamadı.

SATICI FİRMANIN RESMİ BİLGİLERİ YOK

Satıcının Amazon profilinde gerçek bir iletişim bilgisi ya da resmi bir web sitesi bulunmuyor. Üstelik incelemelerin yüzde 40’ından fazlası tek yıldızlı.



Kay’in bir yerel televizyon kanalıyla temasa geçmesinden sonra Amazon harekete geçti ve Kay’in evindeki tüm paketleri toplatarak bu duruma neden olan satıcıya karşı önlem alacağını açıkladı.