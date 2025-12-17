Amazon ve OpenAI'dan 10 milyar dolarlık yatırım görüşmesi

E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon, yapay zeka şirketi OpenAI'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yapmak üzere kapsamlı görüşmeler yürütüyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, söz konusu anlaşma gerçekleştiği takdirde yapay zeka şirketinin piyasa değeri 500 milyar doların üzerine çıkacak.

Taraflar arasındaki müzakerelerin değişken bir yapıda ilerlediği ve sürecin henüz nihai bir sonuca varmadığı belirtiliyor.

YATIRIM GÖRÜŞMELERİ DEĞERLEMEYİ YÜKSELTİYOR

Yapay zeka sektöründeki rekabet, şirketlerin insan zekasına rakip sistemler kurma yarışı ve artan bilgi işlem gücü talebiyle hız kazanıyor.

Amazon ile yürütülen müzakereler, OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen köklerinden uzaklaşarak Microsoft ile olan anlaşmasını tamamlaması ve daha geniş çaplı ortaklıklar kurma stratejisinin parçası.

Şirketin yeniden yapılanma süreci, sermaye artırımı ve bilgi işlem kaynaklarına erişim konusundaki kısıtlamaları ortadan kaldırarak yeni yatırımcıların önünü açıyor.

Yatırımcılar, yapay zeka teknolojilerine yönelik talebin seyrini ve devasa harcamaların geri dönüşünü yakından izliyor.

OpenAI'nin şirket değerini 1 trilyon dolara kadar çıkarabilecek bir halka arz için zemin hazırladığı belirtilmişti.

TEKNOLOJİ ALTYAPISINDA REKABET KIZIŞIYOR

Görüşmelerin içeriğine dair detaylar, OpenAI'nin donanım tercihlerinde çeşitliliğe gidebileceğini gösteriyor.

The Information dergisinin haberine göre OpenAI, Nvidia ve Google'ın çiplerine rakip olarak geliştirilen Amazon üretimi "Trainium" çiplerini kullanmayı planlıyor.

Amazon'un sağlayacağı finansmanın, diğer yatırımcıların da katılacağı daha geniş bir fon toplama turunu tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Şirketler arasındaki potansiyel işbirliği sadece donanımla sınırlı kalmıyor.

OpenAI'nin, ChatGPT'nin kurumsal sürümünü Amazon'a satmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Fakat bu anlaşmanın, Amazon'un kendi uygulamaları için geliştirdiği alışveriş özellikleri gibi ChatGPT fonksiyonlarının entegrasyonunu içerip içermediği henüz netlik kazanmadı.

ORTAKLIK YAPISI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

OpenAI'nin en büyük destekçisi konumundaki Microsoft, şirkette yüzde 27 hisseye sahip bulunuyor ve OpenAI modellerini bulut müşterilerine satma konusunda münhasır hakları elinde tutuyor.

Yeni dönemde OpenAI, Microsoft anlaşmasının getirdiği yükümlülükleri yerine getirirken, finansal başarısında pay sahibi olan kâr amacı gütmeyen kuruluş kontrolündeki "kamu yararına çalışan şirket" statüsüne geçiş yapıyor.

Bu yapısal dönüşüm, şirketin Amazon gibi diğer teknoloji devleriyle stratejik ilişkiler geliştirmesine olanak tanıyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI HIZ KAZANIYOR

Amazon ile OpenAI arasındaki yakınlaşma, geçtiğimiz ay imzalanan devasa altyapı anlaşmasıyla somut bir zemine oturdu. İki şirket, yeni nesil yapay zeka sistemlerini güçlendirmek üzere 38 milyar dolarlık bir altyapı anlaşmasına imza attı.

Söz konusu mutabakat, OpenAI'nin yapay zeka sistemlerini Amazon'un ABD'deki veri merkezlerinde çalıştırmasını ve Amazon Web Services (AWS) üzerinden Nvidia çipleriyle sağlanan muazzam işlem gücüne erişmesini kapsıyor.

Amazon'dan yapılan açıklamada, OpenAI'nin AWS işlem gücünü kullanmaya başladığı, tüm kapasitenin 2026 yılı sonuna kadar devreye alınacağı ve işbirliğinin 2027 ve sonrasında genişleyebileceği vurgulandı.

OpenAI, Oracle ve SoftBank ile veri merkezi projeleri; Nvidia, AMD ve Broadcom ile çip tedarik anlaşmaları dahil olmak üzere altyapı için 1 trilyon dolardan fazla finansal yükümlülük üstlenmiş durumda.

Yakın zaman önce OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin agresif büyüme stratejisine yönelik eleştirilere ve yatırımcıların endişelerine "Gelirler hızla artıyor. Bunun böyle devam edeceğine dair ileriye dönük bir bahis oynuyoruz" yanıtını vermişti.

Amazon, halihazırda Claude sohbet robotunu geliştiren ve OpenAI'nin rakibi olan Anthropic girişiminin de başlıca bulut sağlayıcısı konumunda.