Amazon yok oluyor!

Brezilya'nın Amazon bölgesindeki ormansızlaşma rekor seviyelere yükseldi ve Nisan 2021’e göre yok olan orman alanı neredeyse iki katına çıktı.

Nisan ayının ilk 29 gününde, bölgedeki ormansızlaşma toplam 1.012.5 kilometrekare oldu.



Brezilya Amazonları’nda yılın ilk dört ayında toplam yok olan orman alanı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 69'luk artışla 1.954 kilometrekareye ulaştı.

Bu rakam alan New York şehrinin büyüklüğüne eş değer. Amazon'un korunması, emdiği çok miktarda karbondioksit nedeniyle iklim değişikliği felaketini durdurmak için hayati önem taşıyor.