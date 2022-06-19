Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 3'üncü tutuklama

Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ikilinin cansız bedenlerine ulaşılırken, cinayete karışan 3. şüpheli de bugün tutuklandı.

Amazonas'ın Atalaia do Norte kentindeki karakola teslim olan Jeferson da Silva Lima isimli şahıs verdiği ifadede, cinayetlere karıştığını itiraf etti ancak kendisinin kimseyi vurmadığını söyledi.



Polis, Phillips ve Pereira'nın av tüfeğiyle vurulduğunu, Pereira'nın kafasına 1 kez, göğsüne ve karnına 2 kez ateş edildiğini, Phillips'in ise gövdesinden vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, İngiliz gazeteci ve araştırmayı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo da Costa Oliveira adında bir balıkçı ve kardeşi Oseney da Costa'yı tutuklamıştı.

PHILLIPS VE PEREIRA'NIN KAYBOLMASI



İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Phillips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan itibaren haber alınamamıştı.



Phillips ve Pereira, en son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırında yer alan, uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı madenciler ve kaçak avcıların faaliyet gösterdiği bilinen Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülmüştü.



Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Phillips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.