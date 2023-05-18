Amazon'daki uçak kazasında kaybolan çocukların izine 17 gün sonra ulaşıldı

Petro günlerdir aranan çocukların bulunduğunu iddia ederek, "Ülkemiz için bir sevinç" paylaşımında bulundu.



Kolombiya basınına göre ise ordu yetkililerinden tam tersi bir açıklama geldi. Ordu yetkilileri çocukların yaşadıklarına dair güçlü kanıtların olduğunu ve orman içerisinde bulundukları alanın tespit edildiğini söyledi.

Yüksek ağaçlar ve sık çalılıklardan oluşan Amazon yağmur ormanlarında arama kurtarma çalışmalarının zor olması nedeniyle çocukların henüz bulunamadığı belirtildi. Yine çocukların izine ulaşıldığı ifade edildi.

Bulunan cesetlerin yanında yenmiş orman meyveleri bulunduğu, aynı zamanda yine yakın bir bölgede dallarla küçük bir korunak yapıldığı ve son olarak bir bebek biberonu bulunduğu aktarıldı.



Bölgedeki yerel halkın kullandığı Huitoto dilinde yayımlanan mesajda çocuklara orman içerisinde hareket etmemeleri söylendi.

