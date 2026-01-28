Amazon'dan mail skandalı. Yanlışlıkla atılan mail ortalığı karıştırdı

ABD'li teknoloji devi Amazon, yanlışlıkla çalışanlarına işten çıkarmayla ilgili bir mail gönderdi. Henüz işten çıkarma hakkında resmi bir bilgi verilmemişti. Geç saatte gelen maili gören çalışanlar şaşkınlık içinde kaldı.

Amazon Web Servisi'nde kıdemli başkan yardımcısı olan Colleen Aubrey tarafından yazılan bir e-posta taslağı, Salı günü geç saatlerde bir yönetici asistanı tarafından bir dizi Amazon çalışanına gönderilen takvim davetiyesinin bir parçası olarak yer aldı.

Aubrey, e-postada ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki çok sayıda çalışanın "şirketi güçlendirme" çabalarının bir parçası olarak işten çıkarıldığını açıklamış.

BBC'de yer alan habere göre Amazon sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Mailde yer alan davetiyenin başlığı “proje şafak” olarak yer aldı. Bu da Amazon'un işten çıkarmalarda kullandığı kod adına göndermeydi.

Amazon, Ekim ayı sonlarında 14 bin işten çıkarma yapacağını duyurdu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen eski bir çalışana göre, Amazon çalışanları bu ikinci işten çıkarma dalgasını haftalardır bekliyordu.