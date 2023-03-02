Amazonlar'da kaybolan avcı, 31 gün boyunca solucan yiyerek hayatta kaldı

BBC’nin haberine göre, Bolivya’nın kuzey kesimlerinde 4 arkadaşı ile avlanmaya giden Jhonattan Acosta (30), gruptan ayrıldıktan sonra Amazon ormanlarında kayboldu.



Ormandaki 4’üncü gününde ayak bileğini kıran Acosta, yırtıcı hayvanlardan saklanarak hayatta kalmayı başardı.



Kaybolduğunda yanında fener ve bıçak gibi av ekipmanları olmayan Costa, tüfeğinde yalnızca bir mermisinin bulunduğunu, onu da Güney Amerika’da domuz benzeri hayvan olan pekari sürüsünü dağıtmak için kullandığını söyledi.