Amazon’un depolarında robotlar insanlardan fazla olacak

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Amazon'un depolarında kullanılan robotlar; ağır yükleri taşımaktan raflardan ürün indirmeye, siparişleri sıralayıp paketlemeye kadar pek çok işi üstleniyor. Wall Street Journal’a göre, şirketin küresel teslimatlarının dörtte üçü artık robotlardan bir şekilde destek alıyor.

Amazon yetkilileri, robotların tekrarlayan işleri devralarak insan çalışanların daha nitelikli görevlerde çalışmasına olanak sağladığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre robotlar devreye girdiğinden bu yana, depo içi kontrol uzmanı, bakım mühendisi gibi yeni iş alanları da yaratıldı.

ÜRÜNLERİN HAREKET HIZI YÜZDE 25 ARTTI

Örneğin, Louisiana’daki 280 bin metrekarelik bir tesiste onlarca robotik kol milyonlarca ürünü ayıklayıp paketliyor. İnsan çalışanlar bu robotlarla birlikte çalışarak siparişleri hazırlıyor ve ulaşılması zor ürünleri raflardan alıyor. Bu hibrit çalışma düzeni sayesinde bu tesiste ürünlerin hareket hızı diğer depolara kıyasla yüzde 25 arttı.



Robotlaşmanın etkisiyle Amazon’un tesis başına çalışan sayısı son 16 yılın en düşük seviyesine gerileyerek ortalama 670’e düştü. Ancak çalışan başına düşen paket sayısı son 10 yılda 175’ten 3.870’e çıkarak üretkenlik rekoru kırdı.



CEO Andy Jassy de yapay zeka teknolojisinin bazı işleri devralacağını, bu yüzden gelecek yıllarda ofis çalışanı sayısının da azalacağını açıkladı. Ancak Jassy, yeni teknolojilerin farklı iş alanları da yaratacağını belirtti.

700 BİN ÇALIŞAN EĞİTİLDİ

Şirket, bugüne kadar dünya genelinde 700 binden fazla çalışanını robotik ve teknolojik alanlarda daha yüksek maaşlı işlere geçiş yapacak şekilde eğittiğini söylüyor.



Amazon Robotics ekibinden Yesh Dattatreya’ya göre, yeni hedef makinelerin bir gün sesli komutları anlayarak çalışabilmesi. Amazon bu alanda insansı robotlar üzerinde de testler yapmaya başladı.



Amazon’un robot serüveni 2012 yılında Kiva Systems’ı 775 milyon dolara satın almasıyla başlamıştı.