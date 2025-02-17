Amazon'un derinliklerinden sürpriz ziyaret: Ateş istedi, çakmak kullanmayı denedi

Brezilya’nın Amazon bölgesinde, dış dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan bir kabilenin genç üyesi, Purus Nehri kıyısındaki Bela Rosa topluluğuna geldi. Çarşamba akşamı yaşanan olayda, genç adamın çıplak ayakla ve sadece küçük bir peştemal giyerek köye yaklaştığı görüldü.



Associated Press’in elde ettiği görüntülere göre genç adam, sakin ve sağlıklı görünüyordu. Elinde iki odun taşıyan gencin, yerel halktan ateş yakmak için yardım istediği düşünülüyor.

ÇAKMAK KULLANMAYI ÖĞRETMEYE ÇALIŞTILAR



Köylülerden biri, genç adama çakmak kullanmayı öğretmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu ilginç anlar, bir köy sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olayın duyulmasının ardından Brezilya Yerli İşleri Ajansı (Funai) yetkilileri bölgeye geldi ve genci yakındaki bir tesise götürdü.



ERTESİ GÜN ORMANA DÖNDÜ



Funai yetkilileri, genç adamın ertesi gün kendi halkına geri döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda, izole kabilelerin dış dünyaya karşı bağışıklık sistemi zayıf olduğu için bir sağlık ekibi gönderildi. Yetkililer, bölgeye girişleri engellemek amacıyla gözetim sistemini devreye aldıklarını duyurdu.

