Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan manidar paylaşım

Jeff Bezos 2 yıl önce Suudi arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için geçtiğimiz yıl düzenlenen anma töreninden bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraf karesinde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte Kaşıkçı'nın mezar taşına dokunduğu görülüyor.



Amazon'un kurucusu Jeff Bezos aynı zamanda Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post gazetesinin de sahibi.



Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Whatsapp hesabından gönderilen bir video mesajıyla Bezos'un cep telefonunun hacklenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koymuştu.



Washington Post gazetesi 1 Mayıs 2018’de gönderilen mesajın ardından Bezos’un hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasında bulunmuştu.



Bu haberlerden yalnızca saatler sonra Bezos'un paylaştığı fotoğrafın Suudi yönetimine bir cevap niteliğinde olduğu yorumları yapılıyor.

