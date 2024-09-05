Ameliyatta dalağı yerine karaciğeri alınınca öldü

ABD'nin Florida eyaletinde bir doktor, operasyon sırasında hastanın dalak yerine karaciğerine alınınca ölümüne neden oldu.

Ameliyatta dalağı yerine karaciğeri alınınca öldü

The Guardian gazetesinin haberine göre, ağustosta ölen William Bryan'ın aile avukatı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avukat, Alabama'da yaşayan William Bryan ile eşi Beverly'nin, Florida eyaletindeki kiralık mülklerine gittikleri sırada 70 yaşındaki William'ın vücudunun sol tarafında ağrı hissettiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Doktorların, Bryan'ın dalağında problem olduğunu ve ameliyat edilmesini tavsiye ettiğini belirten avukat, ailenin, ilk başta bu teklife sıcak bakmadığını ancak daha sonra hastanedeki doktorlarca ikna edildiklerini dile getirdi.

Avukat, doktor Thomas Shaknovsky'nin "kapalı dalak ameliyatı" olarak adlandırılan "laparoskopik splenektomi" yöntemiyle 21 Ağustos'ta ameliyatı yaptığı ancak operasyon sırasında William'ın dalağı yerine karaciğerini aldığını öne sürdü.

DALAK YERİNE KARACİĞER ALDI

Shaknovsky'nin, ameliyat sırasında aldığı organın dalak olduğunu iddia ettiğini ileri süren avukat, hastanın ölümünden sonra söz konusu organın aslında karaciğer olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Avukat, Shaknovsky'nin 2023'teki bir ameliyatta da başka bir hastanın böbrek üstü bezinden parça almak yerine pankreasından parça aldığını öne sürerek, bu konudaki davanın "gizlice" çözüldüğünü söyledi.

Bryan ailesinin avukatı, doktorun görevine son verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamada ise iddialar hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

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