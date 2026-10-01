Ameliyatta korkunç hata: Yanlış bacağını kestiler

ABD 'nin Ohio'nun Meigs bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki Sharon Jacks, Eylül 2025'te sağ bacağının diz altından kesilmesi için Selby General Hospital'a başvurdu. Ancak mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre doktorlar ameliyat sırasında sağ bacak yerine sol bacağını ampute etti.

Jacks'in avukatı Brad Layne, ABD ordusunda görev yapmış ve gazi olan kadının dört ay sonra başka bir hastanede bu kez asıl ameliyat edilmesi gereken sağ bacağının da kesilmek zorunda kaldığını söyledi. Böylece Jacks iki bacağını da kaybetti.

KANSER NEDENİYLE SAĞ BACAĞI AMPUTE EDİLECEKTİ

Dava dilekçesine göre Jacks'e bir tür cilt kanseri teşhisi konuldu. Tedavi kapsamında sağ bacağının diz altından kesilmesi önerildi.

Jacks'in yalnızca sağ bacağına yapılacak operasyon için onay verdiği, sol bacağının kesilmesine ise hiçbir zaman rıza göstermediği belirtildi.

Dava dosyasında, ameliyat ekibinin operasyondan önce iki kez güvenlik kontrolü yaptığı bilgisi de yer aldı. Bu kontrollerde hastanın kimliği, uygulanacak işlem ve ameliyat edilecek bölgenin doğrulanması gerekiyor.

Ancak davacılar, hatanın fark edilmesi için birden fazla fırsat bulunmasına rağmen ekibin yanlış bacağı ampute ettiğini belirtti. Dilekçede, ''Yanlış uzuv üzerinde ameliyat yapılması, temel güvenlik prosedürlerinin tamamen başarısız olması anlamına gelmektedir." denildi.

HASTANE: ÖNLENEBİLİR BİR OLAYDI

Selby General Hospital ise ABD basınına yaptığı açıklamada hatayı kabul ederek, ''Bu önlenebilir bir olaydı ve ameliyathanede uygulanmasını beklediğimiz prosedürlere uyulmadı.'' ifadelerini kullandı.

Hastane, olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hesap verdiğini ve artık görevlerinde olmadığını da açıkladı.

Jacks ve eşi, hastane ile sağlık ekibinden toplam dokuz kişi ve kurumu ağır ihmal, hukuka aykırı fiziksel müdahale ve pervasız davranışla suçladı.

Dava dilekçesinde Jacks'in olay nedeniyle fiziksel yaralanma, kalıcı engellilik, ağrı, psikolojik sıkıntı ve yaşam kalitesi kaybı yaşadığı belirtilirken, maddi ve cezalandırıcı tazminat talep edildi. Talep edilen tazminat miktarı açıklanmadı.