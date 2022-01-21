American Airlines uçağı, bir yolcunun maske takmaması üzerine havalimanına geri döndü

129 yolcunun bulunduğu American Airlines uçağı, bir yolcu maske takmayı kabul etmeyince havalimanına geri döndü.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 15:44

American Airlines uçağı, bir yolcunun maske takmaması üzerine havalimanına geri döndü

İlişkili Haberler

CDC, maske kılavuzunu güncelledi: N95, ‘en yüksek korumayı’ sağlıyor

CDC, maske kılavuzunu güncelledi: N95, ‘en yüksek korumayı’ sağlıyor

Miami'den Londra'ya gitmekte olan American Airlines uçağı, bir yolcunun maske takmayı reddetmesi üzerine uçuş sırasında geri döndü.

BBC'de yer alan habere göre, 129 yolcunun bulunduğu uçak Miami'ye geri döndükten sonra, polis, 40'lı yaşlardaki kadın yolcuya uçaktan inerken eşlik etti.

Soruşturma devam ederken hava yolu şirketi, kadını American Airlines ile uçması yasaklanan kişiler listesine aldı.

Uçaktan indikten sonra bir yolcu WFOR-TV'ye "Herkes şoke oldu" açıklaması yaparken başka bir yolcu ise hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, hava yolu şirketi, geçen yıl pek çoğu maske takmayı reddederek kuralları ihlal eden yolcuların dahil olduğu yaklaşık 6 bin ve bu yılın ilk iki haftasında 151 vaka bildirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İKİ BOKSÖR AYNI ANDA NAKAVT OLDU

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...