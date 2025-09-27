Amerika bu olayı konuşuyor: Milyoner finansçının işkence odası ve kadınlara uyguladığı şiddet

Federal savcılar dün, geçmişte George Soros'un şirketlerinde de çalışan Howard Rubin'i, "zindana" dönüştürdüğü Midtown'daki bir çatı katında, yıllarca eski Playboy modellerine ve başka kadınlara "işkence" ettiği iddiasıyla tutuklattı.

AP''nin de servis ettiği habere göre, yetkililer, Brooklyn Federal Mahkemesi'ne sunulan iddianame sonrasında Rubin ve eski asistanı Jennifer Powers'ın tutuklandığını duyurdu.



Yetkililer, Rubin'in cuma günü Connecticut Fairfield'deki kiralık evinde, Powers'ın ise Teksas Southlake'deki evinde tutuklandığını bildirdi.

Rubin, otuz yıllık kariyeri boyunca Merrill Lynch, Bear Stearns ve Soros Fund Management gibi çeşitli finans şirketlerinde çalıştı.

Savcılar, Rubin ve asistanı Powers'ın, 2009-2019 yılları arasında kadınlara cinsel istismarda bulunduklarını, kadınları Rubin ile cinsel ilişkiye girmeleri karşılığında, para ödeyerek New York'a uçakla getirdiklerini söyledi.



Savcılar, Rubin ve Powers'ın, daha önce cinsel istismara uğramış, maddi sıkıntı içinde olan veya bağımlılıktan muzdarip kadınlar da dahil olmak üzere çaresiz kadınları hedef aldığını söyledi.

KADINLARA UYUŞTURUCU VE ALKOL VERDİ

Savcılar, New York'a getirilen kadınların, cinsel ilişkiye hazırlanmak için uyuşturucu veya alkol kullanmaya teşvik edildiğini ve bazen rızalarının ötesinde davranışlara maruz kaldıklarını belirledi.

Federal bir yargıca sunulan mektuba göre, Rubin ve Powers, kadınları kölelik, disiplin, egemenlik, itaat ve sadomazoşizm içeren seks eylemlerine katılmaya ikna etmek için 1 milyon dolardan fazla harcadı.

Mektupta, 2011'den önceki eylemlerin genellikle Manhattan'daki lüks otellerde gerçekleştiği, ancak 2011-2017 yılları arasındaki buluşmaların ise Central Park yakınlarındaki iki yatak odalı bir çatı katında gerçekleştiği belirtildi.

DAYAK ATMAK VE ELEKTRİK ŞOKU VERMEKLE SUÇLANIYOR

Brooklyn Savcılığı, Rubin'i, 2009-2019 yılları arasında en az 10 kadına cinsel istismarda bulunmak, onları New York'taki gösterişli otellere ve Central Park yakınlarındaki kiralık lüks daireye götürmek ve burada onları bağlayıp dövmek, elektrik şoku vermekle suçluyor.

Mahkeme belgelerine göre, kadınlar karşılaşmalar sırasında ciddi acılar çekti, morluklar ve psikolojik travmalar yaşadı ve bazen tıbbi tedaviye ihtiyaç duydu.

Rubin'in, asistanı Jennifer Powers 'a gönderidği kısa mesajlarda, kadınlara işkence etmekten büyük keyif aldığı anlaşıldı.



Savcılar, çatı katında kırmızıya boyanmış, ses geçirmez bir oda olan "Zindan"ın bulunduğunu, kapısında kilit bulunduğunu ve "kölelik ve disiplin" araçlarıyla donatıldığını söyledi.

Rubin'in asistanı Powers iddiaya göre zindanın bakımını yapıyordu, temizliyordu ve ekipmanları yeniliyordu.

PARA KARŞILIĞI ANLAŞTI İŞKENCE ETTİ

Brooklyn ABD Savcısı Joseph Nocella yaptığı açıklamada, "İddiaya göre sanıklar, Rubin'in servetini, kadınları seks eylemlerine katılmaları için yanıltmak ve işe almak için kullandılar. Rubin daha sonra kadınlara rızaları dışında işkence yaptı ve bazı durumlarda fiziksel yaralanmalara yol açarak kalıcı fiziksel ve psikolojik acıya neden oldu." dedi.



Federal yetkililer, Batı 57. Cadde'deki çatı katı yatak odalarından birinin ses yalıtımlı ve kırmızıya boyalı olduğunu ve kadınlara elektrik şoku vermek veya onları şoklamak için kullanılan bir cihaz bulunduğunu söyledi.

KADINLARA KELEPÇE İLE İŞKENCE ETTİ

Yetkililere göre, odada ayrıca kadınların bağlanıp ağızlarının kapatılacağı bir haç ve kelepçeli bir yatak da vardı

Federal ajanlar, Rubin'in, asistanı Powers'a bir mesaj atarak bir kadını çarmıha bağladığını iddia ettiğini ve yardımcısının da "Ona o çarmıhta neler yaptığını hayal edebiliyorum. Kadınına elektrik mi verdin??" diye yanıt verdiğini iddia etti.



Savcılar, bazı kadınların ağızlarının itiraz etmemeleri için kapatıldığını, hatta bir kadın bayılmasına rağmen, Rubin'in asistanıyla konuşmaya devam ettiğini de iddia etti.

İŞKENCE YAPARKEN ASİSTANIYLA YAZIŞTI

Federal yetkililer, Rubin'in kadınlara işkence ederken, gülen yüz emojisiyle birlikte "Çığlık atsa bile umurumda değil" diye mesaj yazdığını söyledi.

İddialara göre, asistanı Powers, Rubin'e kadın bulmak için, çoğunlukla sosyal medyayı kullandı ve onları New York'a gelmeye ikna etti.

Federal yetkililer, Rubin'in tutuklanmasını talep eden bir mektupta, hedef alınan kadınların çoğunun eski Playboy modelleri olduğunu söyledi.

Savcılara göre, cinsel amaçlı buluşmaların ardından Rubin veya Powers, mağdurlara banka havalesi, PayPal ve Venmo aracılığıyla ödeme yaptı, ancak 10 bin doları tek seferde göndermekten kaçınmak için ödemeleri kademeli gerçekleştirdi. Buradaki amacın 10 bin dolar üstü para transferlerinin takip edilmesi olduğu belirtildi. Yani, Rubin iz bırakmamaya çalıştı.

Savcılar, Rubin ve Powers'ın kadınlardan gizlilik anlaşmaları imzalamalarını ve anlaşmaları imzalarken uyuşturucu veya alkolün etkisi altında olmadıklarına dair taahhütte bulunmalarını istediğini söyledi.

Savcılar, Rubin ve Powers'ın Kasım 2017'de sivil seks ticareti nedeniyle dava edildiğini, ancak jürinin duruşmada sorumlu olmadıklarına karar verdiğini söyledi. Dava temyiz edilmişti.

Suçlu bulunmaları halinde Rubin ve Powers'ın 15 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Rubin'in uzun süredir birlikte olduğu eşi Mary J. Henry, davalarda cinsel istismarla suçlamalarının geçmesinin ardından 2021 yılında boşanma davası açmıştı.