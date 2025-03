Amerika felakete hazırlanıyor: "En kötüsü henüz gelmedi"

Amerikalılar doğal afetlere yabancı değil. ABD her yıl aşırı fırtınalar, şiddetli orman yangınları, depremler ve daha fazlasıyla karşı karşıya kalıyor.



2024 yılında ABD'de 27 milyar dolar zarara yol açan felaket yaşandı. Bunlar yalnızca hava ve iklimle ilgili olaylardı. Ancak bilim insanları uzun zamandır en kötüsünün henüz gelmediği konusunda uyarıyor.



Yapılan araştırmalar, büyük depremlerden, aşırı şiddetli kasırgalara ve yıkıcı yanardağ patlamalarına kadar, bazı olağanüstü tehlikeli felaketlerin meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ OLAN ZAMANLAMASI



Bu olaylardan herhangi biri tüm şehirleri yerle bir edebilir, kitlesel ölümlere, binlerce evin yıkılmasına ve bölgesel altyapının tamamen çökmesine neden olabilir.



Önemli olan vurup vurmayacakları değil, ne zaman vuracakları.



En son teknoloji ve araştırma yöntemleriyle bile, doğal afetleri tahmin etmek son derece zordur. Ve bazı durumlarda imkansızdır.



İşte bu nedenle bilim insanları Amerikalılara, her an gerçekleşebilecek en kötü senaryolara hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.



BÜYÜK DEPREM RİSKİ



Batı Yakası, Kaliforniya'da 800 mil boyunca uzanan, Dünya kabuğundaki bir kırık olan San Andreas Fayı boyunca büyük bir depremin eşiğinde.



Beklenen 8 büyüklüğündeki deprem, Great California Shakeout'a göre eyaletin ünlü şehirlerinde tahribata yol açarak yaklaşık bin 800 ölüme, 50 bin yaralanmaya ve 200 milyar dolarlık hasara neden olacak.



KATEGORİ 6 KASIRGA DANIELLE



2100 yılı civarında, ABD'de 'ultra şiddetli 6. kategori' bir kasırga meydana gelebilir. Dünya'da şimdiye kadar görülmüş en güçlü fırtına olacağı tahmin ediliyor.



Çok sayıda araştırma, iklim değişikliğinin 'mega kasırgalar' adı altında karanlık bir çağa yol açtığını gösteriyor.



En kalabalık ABD şehrini vuracak Danielle Kasırgası'nda can kaybının yaklaşık 42 bin olması tahmin ediliyor.



YANARDAĞ PATLAMASI



Volkanologlar, ABD'nin tartışmasız en tehlikeli yanardağı olan Rainier Dağı'nın Pasifik Kuzeybatısı'nda faaliyete geçmesinin an meselesi olduğunu söylüyor.



Devasa, aktif stratovolkan bölgenin en büyük şehirlerinden bazıların etkiliyor. Washington'daki Seattle, Tacoma ve Yakima ile Oregon'daki Portland sakinleri de dahil olmak üzere yaklaşık 90 bin kişi tehlike bölgesinde yaşıyor.



Rainier Dağı 1000 yıldan uzun süredir önemli bir patlamaya neden olmadı, ancak uzmanlar her an patlayıp geniş çaplı yıkıma yol açma potansiyeli nedeniyle onu yakından takip ediyorlar.