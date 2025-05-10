Amerika elini çekti: 14 milyon hayat tehlikede

Fon kesintileri devam ederse ve USAID feshedilirse dünya çapında 14 milyon insanın (bunların 4,5 milyonu beş yaş altı çocuklar) öleceği tahmin ediliyor.



Brezilya, Mozambik, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'dan araştırmacıların katıldığı yakın zamanda yayınlanan ISGlobal araştırmasına göre, bu insanlar AIDS, tüberküloz, sıtma, ishal, solunum yolu hastalıkları veya yetersiz beslenmeden ölecek.

ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLER ARTIYOR



Bu ölümler çoğunlukla önlenebilir ve yoksulluk, yetersiz hijyen, sanitasyon ve temel sağlık hizmetlerine erişim eksikliğiyle bağlantılı olarak gerçekleşiyor.



Araştırmanın baş yazarı Davide Rasella, "Bu kesintiler, özellikle ani olmaları nedeniyle, savunmasız kesimlerin sağlığına kalıcı zararlar verecek. Sistem, fon eksikliğine uyum sağlayabilir, ancak bu kadar sert bir şekilde ve bu ani fon kaybıyla başa çıkma imkânı olmayan, dayanıklılığı olmayan insanlara karşı yapılırsa olmaz." diye konuştu

TÜM DÜNYANIN ETKİLENDİĞİ KARAR



Bu araştırmaya göre, ABD'nin fonlarının askıya alınması pek çok korkunç etkiyle beraber geldi.

Örneğin 31 ülkedeki tüberküloz kontrol kuruluşlarının yüzde 25'i çalışmalarını durdurdu. Dünya Gıda Programı (WFP) Güney Afrika'daki Johannesburg ofisini kapatma kararı aldı. Büyük bir kuraklığın ortasında 27 milyon insan aşırı açlığa maruz kaldı ve sıtma kontrol programlarının askıya alınması nedeniyle 15 milyon ek vaka ve 107 bin yeni ölüm riskine neden oldu.



Milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmanın ötesinde, bu kesintilerin "düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık ve sosyoekonomik kalkınma alanında onlarca yıllık ilerlemeyi tersine çevirme riski taşıdığı da vurgulanıyor.



NE OLMUŞTU?



Ocak ayının sonunda Donald Trump, kalkınma yardımı fonlarını 90 gün boyunca dondurmaya karar verdi.



Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göre şu anda USAID tarafından koordine edilen programların yüzde 83'ü iptal edildi, ancak karara mahkemede itiraz ediliyor.

