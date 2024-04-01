Amerikalı diplomat ve istihbarat çalışanları arasında görülen gizemli hastalık: Havana Sendromu

Dünyanın dört bir yanından ABD'li diplomat ve istihbarat çalışanları uzun süredir gizemli bir rahatsızlıktan şikayetçi.

"Havana sendromu" adı verilen ve kaynağı henüz bilinemeyen bu rahatsızlık uykusuzluk, işitme ve hafıza kaybı, denge ve konsantrasyon bozukluğu gibi ciddi semptomlara yol açıyor.



Havana Sendromu'nun kaynağı şimdiye kadar kesin olarak bulunamadı. Ancak 5 yıldır süren bir araştırma Havana Sendromu'nun kaynağını ortaya çıkarmış olabilir. Araştırma hastalığın Rusya'yla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.



Rus, The Insider, Alman Der Spiegel, ve Amerikan CBS kanalının yaptığı 5 yıllık araştırma, Rus askeri istihbarat teşkilatının ABD'li yetkilileri hedef almak için radyo frekansları aracılığıyla akustik silahlar kullandıklarını öne sürdü.



Araştırma sonucu ele geçen bir Rus belgesinde, ismi gizlenen bir rus istihbarat yetkilisinin, "ölümcül olmayan akustik silah" geliştirmesinden dolayı ödüllendirildiğinin yazılı olduğu görülüyor.



ARKASINDA RUSYA MI VAR?

Araştırmayla ayrıca Havana Sendromu'na ilişkin ilk vakaların bilinenin aksine 2016'da Havana'da değil, 2014 yılında Almanya'da görev yapan Amerikan yetkililer arasında görüldüğü ortaya çıktı.

Aynı yılın sonlarında Ukrayna'daki CIA çalışanlarının da rahatsızlandığı vurgulandı. Amerikan istihbaratınınsa Rusya'nın olayla bağlantısını örtbas ettiği iddia edildi.



Havana Sendromu'ndan muzdarip Amerikalı yetkililerin çoğunun CIA çalışanları olduğu belirtiliyor.

Gizemli rahatsızlığa dair kapsamlı bir çalışma yürüten Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, henüz tıbbi bir neden bulabilmiş değil.



Rusya'ya yönelik iddialara Kremlin'den de yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Havana Sendromu'nun ardında Rusya'nın olabileceğine dair herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtti.



Araştırmadaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.



Amerikan istihbarat teşkilatları da daha öncesinde,, olaydan yabancı bir düşmanın sorumlu olmasının pek mümkün olmadığını açıklamıştı..

