Amerikalı Müslümanlar Trump'ı da Harris'i de istemiyor: Salıncak eyaletlerden Yeşil Parti mesajı

Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'daki seçimlere hazırlanırken, Müslüman seçmenler salıncak eyaletlerde Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein'e oy vermeyi düşünüyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından 25-27 Ağustos'ta yapılan anket, Müslüman seçmenlerin Demokrat ve Cumhuriyetçi adayların Gazze politikasına tepkisini gözler önüne serdi.



ABD genelinde bin 115 kayıtlı Amerikalı Müslüman seçmenin katılımıyla düzenlenen ankete göre, ülkede öne çıkan altı salıncak eyaletin üçünde Yeşil Parti başkan adayı Stein, Demokrat ve Cumhuriyetçi rakiplerinin önüne geçti.



Stein, Arizona'da yüzde 35, Michigan'da yüzde 40 ve Wisconsin'de yüzde 44 ile Müslüman seçmenler için rakipleri arasından birinci çıkarken, Demokrat aday Kamala Harris Georgia'da yüzde 43, Pensilvanya'da yüzde 37 ile önde bitirdi.



Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise sadece Nevada'da yüzde 27 ile Müslüman seçmenler arasında en fazla oyu alan aday oldu.

"Salıncak" olarak adlandırılan eyaletlerin seçimin kaderini belirlemesi bekleniyor.



"MÜESSES NİZAMI KORKUTUYORUZ"

Yeşil Parti başkan adayı Stein, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CAIR'in son anketini gördünüz mü? Arizona, Michigan ve Wisconsin'de Müslüman Amerikalı seçmenler arasında en az 5 puan öndeyiz. Müesses nizamı korkutuyoruz. Hareketin devamı için elinizden geleni yapmaya devam edin." ifadelerini kullandı.



Çok az sayıdaki oy farkının, seçimlerin kaderini belirleyebildiği salıncak eyaletlerde Müslüman seçmenlerin bu tercihi, Gazze soykırımına karşı İsrail'e desteğini kesmeyen Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar için bir mesaj olarak değerlendirildi.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başkanlık için yarışan adaylar, Müslüman Amerikalılar için en önemli olan konuları göz ardı edemez. Bu topluluğu görmezden gelmek veya oylarını hafife almak, özellikle seçimlerin genellikle dar farklarla kazanıldığı kararsız eyaletlerde maliyeti büyük hata olabilir."

