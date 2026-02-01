Amerikalı pedofili milyarder Epstein Doktor Öz'ün faturasını ödemiş. Epstein dosyasında ismi geçen Türkler kimler?

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların önemli bölümü daha kamuoyuna duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığı 3 milyondan fazla sayfa, 2 bin video ve 180 bin görsel yayınladı.

Dosyaların açıklandığı ilk tarihlerde bir Türk kadının ismi yer almıştı. Mağdur olarak nitelendirilen Türk kadının kimliği tam olarak bilinmiyordu. B.K. isimli kadının fuhuş ağının mağdurları arasında olduğu tahmin ediliyor. Esptein'in Florida'da bir Türk emlakçı kadına tecavüz ettiği, konuşmasını engellemek için timsahlara atma tehditinde bulunduğu, kadını daha sonra Napoli'ye götürerek çocuğunun bulunduğu ortamlarda tecavüzlerini sürdürmek gibi iğrençlikler yaptığı haber olmuştu. Dosyanın kamuoyuna açıklanmasının ardından gündeme gelene B.K. isimli Türk kadının tecavüze uğrayan bu kadın olduğu sanılıyordu. Ancak daha sonra bir Türk kadının ismi uçak kayıtlarında yer aldı.

TÜRKİYE GÜZELİNİN DE İSMİ GEÇTİ AMA SUÇLAMALAR NET DEĞİL

Dosyadaki bilgilerden ve çıkan haberlerden B. K.'nın daha sonra emlakçı olarak sistem içinde yer almaya başladığı da görülüyor. Epstein’in Fransız ortağı Jan Luc Brunel ile Türkiye’ye daha önce gelip gittiği biliniyor. Epstein'un pilotunun ifadesine dayandırılan ifadelerde " Brunel’in Türkiye’den kız çocuklarını getirdiğinde yanında B.K. da vardı." denildi. Bu B.K ile mağdur B.K'nın aynı kadın olup olmadığı bilinmiyor ancak uçak kayıtlarında Banu isimli birisi görünüyor.

Pilotun 2010 yılında alınan ifadelerinden yola çıkılarak yapılan haberlerde, "Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde oteller ile anlaşarak çocuk oyuncu ve dizi oyuncusu bulma kılıfı altında otellerde seçme yaptırarak kayıtlara göre en az 4 çocuğun Epstein şebekesine getirilmesinde katkısı olduğu biliniyor fakat bu sayının daha fazla olduğu düşünülüyor." denilmişti. İngiliz gazetesi The Sun'ın 15 Ağustos 2021 haberde Banu isimli bir kadınından söz edildi ve Banu K.'nın, Epstein ile yakın arkadaş olan ve adaya giden diğer isimlerden Prens Andrew'un yatırımcısı olduğu da öne sürüldü.

İDDİALARI YALANDILAR

Epstein'in uçağına binen ikinci Türk ise T. Fırat. Fırat, lüks bir otelin çalışanı olarak biliniyor ve Epstein'in uçağına büyük olasılıkla iş amaçlı bindiği tahmin ediliyordu. Epstein'in kirli işlerine aracılık eden pilotu, yolcular hakkında bilgi vermekten kaçındığı için yolcuların fedofili, fuhuş ve tecavüz çarkı için uçağa binip binmediği anlaşılamadı.

Banu K. ve Fırat T. bu haberler çıktığında ilgilerinin olmadığını açıkladı.

YENİ DOSYALARDA DOKTOR ÖZ'ÜN İSMİ YER ALDI

CBS'teki habere göre, Epstein dosyasında Türk doktor Mehmet Öz'ün ismi yer alıyor.

Rapora göre Epstein, Mehmet Öz'un 2004 yılındaki seyahat masraflarını karşılamış.

Bir işlem raporu, Jeffrey Epstein'ın 2004 yılında, şu anda ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olan Dr. Mehmet Öz'un seyahat masraflarını karşıladığını gösteriyor. Rapora göre, Shoppers Travel. Inc. şirketine bin 592 dolar fatura kesilmiş. Epstein, 2014 yılında Öz'un konuk konuşmacı olarak yer aldığı bir etkinliğe de davet edilmişti, ancak Epstein bir e-postada katılamayacağını belirtti. Ayrıca, Öz'ün 2016 yılında Epstein'e bir e-posta gönderdiği belirlendi, ancak mesajın içeriği gizlendi.

CBS'in haberine göre, Öz'un 2025 yılından beri yöneticiliğini yaptığı Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri, bu maillere yönelik sorulara henüz yanıt vermedi. Öz'ün faturasının ödenmesi ABD basınında haber oldu, Öz'ün bir hizmet karşılığı da ödeme almış olma ihtimali var ve sızan belgeler Öz'ü doğrudan Epstein'in suçlarıyla bağlantılı kılmıyor.

Şu ana açıklanan belgelere göre Öz'ün pedofili milyarder ile doğrudan bir ilişki i bulunmuyor. Ortaya çıkan evrakta seyahat masrafı ödemesi yer alıyor. Bu ödemenin amacı ve başka mailler olup olmadığı dosyaların incelemesi sonrasında netleşecek.

Son belgeler, " Veri Seti 9 ", " Veri Seti 10 " , " Veri Seti 11 " ve " Veri Seti 12 " başlıkları altında Adalet Bakanlığı arşivine yüklendi . CBS News'in gazeteci ekibi, Epstein dosyalarının son yayınını inceliyor ve aşağıda önemli bulguları vurgulayacak.

GAZETECİ ORDUSU BELGELERİ İNCELİYOR

CBS News, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeleri NBC News, Versant ve Associated Press'ten gazetecilerle iş birliği içinde inceliyor.

ELON MUSK, BİLL GATES GİBİ İSİMLERE AİT EVRAKLAK DA AÇIKLANDI

Şimdiye kadar yayınlanan on binlerce sayfalık materyal arasında fotoğraflar , videolar, mahkeme kayıtları, FBI ve Adalet Bakanlığı belgeleri, haber kupürleri ve e-postalar yer alıyor. Bazı dosyalarda, herhangi bir yanlış davranışla ilişkilendirilmemiş olan Başkan Trump, eski Başkan Bill Clinton ve milyarder Elon Musk gibi önde gelen isimlerden bahsediliyor.

Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, Adalet Bakanlığı'nın merhum cinsel suçlu ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile ilgili dosyalarını 19 Aralık'a kadar teslim etmesini gerektiriyordu, ancak Adalet Bakanlığı, materyalin hacmi ve mağdurların kimlik bilgilerinin gizlenmesi gerekliliği nedeniyle dosyaların kademeli olarak yayınlanması gerektiğini belirtti.

Açıklanan evraklarda isimleri geçenler şöyle;

MELANİA FİLMİNİN YÖNETMENİN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

"Melania" filminin yönetmeni Brett Ratner, Epstein ve iki kadınla birlikte fotoğraflarda görülüyor.

Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein ile ilgili yayınladığı son dosyalarda, film yapımcısı Brett Ratner'ın Epstein ve iki kadınla birlikte olduğu fotoğraflar da yer alıyor.

Fotoğraflarda Ratner'ın beyaz bir üst giyen bir kadına sarılmış halde olduğu görülüyor. İkisi, Epstein'ın yanında bir kanepede oturuyor; Epstein ise başka bir kadınla omuz omuza duruyor. CBS News, konuyla ilgili yorum almak için Ratner'ın yapım şirketi Ratpac Entertainment ile iletişime geçti. Ratner , hafta sonu vizyona giren ve eşinin 2024 seçim zaferinin ardından First Lady Melania Trump'ın hayatına içeriden bir bakış sunan "Melania" adlı belgeselin yönetmenliğini yaptı. 2017 yılında birçok kadın Ratner'ı cinsel tacizle suçladı.

PRENS ANDREW GENÇ BİR KADININ ÜZERİNE EĞİLMİŞ GÖRÜLDÜ

Fotoğraflarda eski Prens Andrew'un bir kadının üzerine eğildiği görülüyor. Son incelenen dosyalar arasında eski Prens Andrew'un yerde yatan bir kadının üzerinde dört ayak üzerinde diz çökmüş halde çekilmiş fotoğrafları da yer alıyordu. Dosyalarda fotoğraflara dair herhangi bir bağlam sunulmuyor ve nerede ve ne zaman çekildikleri belirsiz.

Eski prens, şu anki adıyla, Andrew Mountbatten-Windsor uzun zamandır Epstein ile olan bağlantılarıyla boğuşuyor. Eski prens, sürekli olarak herhangi bir yanlışlık yapmadığını söyledi, ancak kraliyet görevlerinden çekildi. Kardeşi Kral III. Charles, Ekim 2025'te onu tüm kraliyet unvanlarından ve onurlarından mahrum etti.

Tarihsiz fotoğraflardan birinde, Andrew ve kimliği belirsiz kadın, ikisi de giyinik halde, eski dükün kadının karnına dokunduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Bir diğerinde ise Andrew, kadının üzerine eğilmiş halde doğrudan kameraya bakıyor.

ABD TİCARET BAKANI MAİLLELERDE

E-postalara göre, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ailesi 2012 yılında Epstein'in adası Little Saint James'te zaman geçirdi.

Lutnick'in eşi Allison, yıl sonuna doğru dört çocuğu ve başka bir aileyle birlikte bir ziyaret planladı ve seyahatlerini koordine etmek için Epstein'in o zamanki asistanı Lesley Groff ile e-posta yoluyla iletişime geçti.

Howard Lutnick, Epstein'in adasında öğle yemeğine davet edilmişti ve bu davet gerçekleşmiş gibi görünüyor. 24 Aralık 2012'de, adı gizli tutulan bir kişi, Epstein adına Lutnick'e "sizi görmek güzeldi" diye yazdı.

Ancak Lutnick, geçen Ekim ayında New York Post'a verdiği bir röportajda , kendisi ve eşinin Epstein'in New York'taki evini gezdikten sonra 2005 yılında Epstein ile ilişkilerini kestiklerini iddia etmişti.

Lutnick, New York Post'a verdiği demeçte, Epstein'in onlara masaj odasını gösterdiğini ve orada aldığı masajlar hakkında yorumlarda bulunduğunu söyledi. Lutnick, kendisi ve eşinin hızla oradan ayrıldığını ileri sürdü ve "evinden benim evime ulaşmak için gereken altı ila sekiz adımda, eşimle birlikte o iğrenç insanla bir daha asla aynı odada bulunmayacağıma karar verdik." dedi.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü CBS News'e yaptığı açıklamada, Lutnick'in "Epstein'ın eşinin yanında sınırlı etkileşimde bulunduğunu ve hiçbir zaman yanlış bir şey yapmakla suçlanmadığını" söyledi.

FUTBOL TAKIMI SAHİBİ DE MAİLLERDE

Açıklanan maillere göre Epstein, kadınları New York Giants'ın ortak sahibi Steve Tisch ile tanıştırdı.

New York Giants'ın ortak sahibi Steve Tisch ile Jeffrey Epstein arasında gerçekleşen bir e-posta yazışmasında, iki adam birden fazla kadın hakkında konuştu ve Epstein, film yapımcılığından NFL sahibine dönüşen Tisch'e bu kadınların hayatlarıyla ilgili ayrıntılar gönderdi.

2013 tarihli bir e-postada Tisch , Epstein'in evinde buluştuktan sonra kendisiyle öğle yemeği yiyen "Ukraynalı bir kız" hakkında ayrıntılı bilgi istedi. Onu "çok tatlı bir kız" olarak tanımladı.

Epstein, kadının "mükemmel bir kalçası" olduğunu ve "ilginç bir karakter" olduğunu söyleyerek, onun hakkında "tüm bilgileri" edineceğini ekledi.

Tisch, kadının kim olduğunu merak ettiğini belirterek Epstein'e "profesyonel mi yoksa sivil mi?" diye sordu. Bunun üzerine Epstein, " bu tür konuşmaların kayıtlarının tutulmasını sevmediğini" söyledi .

Tisch, başka bir kadınla ilgili olarak Epstein'e, "Eğlenceli biri mi?" diye sordu .

Epstein, kadının "Sivil ama Rus olduğunu, nadiren gerçeğin tamamını söylediğini ama eğlenceli biri olduğunu" belirtti.

Ayrı bir e-postada , Tisch'in bir kadınla görüştüğü anlaşıldıktan sonra, Epstein, Tisch'e görüşmeleriyle ilgili "yeni bir rapor" geldiğini ve Giants'ın sahibine "çok iyi iş çıkardın... yaş farkından biraz ürkmüş olabilir ama acele etme..." dediğini belirtti.

Aynı yıla ait bir başka e-postada ise Tisch, Epstein'in kendisiyle tanıştırdığı bir kadınla yazışıyor gibi görünüyordu ve ona şöyle yazmıştı: "Jeffrey Epstein seninle benim tanışmamız konusunda çok heyecanlı... Bu fikri beğendim... Sen de beğendin mi?"

Epstein daha sonra kadının hayatıyla ilgili ipuçları vererek, kadının hala üniversitede okuduğunu ve bu nedenle hafta içi Tisch ile görüşmek için seyahat edemeyeceğini öne sürdü.

Tisch, CBS News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kısa bir süre birlikte olduk, yetişkin kadınlar hakkında e-postalar alışverişinde bulunduk ve ayrıca filmler, hayırseverlik ve yatırımlar hakkında konuştuk. Davetlerinin hiçbirini kabul etmedim ve adasına hiç gitmedim. Hepimizin bildiği gibi, o korkunç bir insandı ve onunla ilişki kurduğum için derinden pişmanım."

BİLL GATES'E CİNSEL HASTALIK SUÇLAMASI

Açıklanan evraklara göre, Epstein, Bill Gates'in evlilik dışı ilişkiden cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığı ve antibiyotik kullanması gerektiği yönünde doğrulanmamış bir iddiada bulundu.

Jeffrey Epstein'in 18 Temmuz 2013'te gönderdiği iki e-postada, Bill Gates'in "Rus kızlarla evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiği" ve bunun sonucunda antibiyotik tedavisi gerektiren cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kaptığı yönünde doğrulanmamış iddialar yer alıyor.

Epstein bir e-postada , Gates'in antibiyotikleri "gizlice" Melinda Gates'e de vermeye çalıştığını iddia etti.

Epstein'ın "Boris" takma adıyla yazdığı bir istifa mektubunda ise şöyle diyordu: "Ahlaki açıdan uygunsuz ve etik dışı olan şeylere katılmam istendi ve ben de yanlış bir şekilde bunlara razı oldum. Tekrar tekrar yasa dışı sınırın yakınına ve hatta ötesine geçen şeyler yapmam istendi... Bill'in Rus kızlarla cinsel ilişkiye girmesinin sonuçlarıyla başa çıkmak için uyuşturucu temin etmesine yardım etmekten, evli kadınlarla olan yasadışı ilişkilerini kolaylaştırmaya, tıp doktoru olmama rağmen reçete yazma yeteneğim olmadığı için briç turnuvaları için Adderall sağlamam istenmesine kadar..."

E-postaların, Bill Gates'in istifa eden ve durumdan rahatsız olan bir çalışanı adına Epstein tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Daily Mail ve diğer yayın organları, Epstein'ın Bill Gates'in eski çalışanı ve doktor olan Boris Nikolic için bir istifa mektubu taslağı hazırlıyor olabileceğini öne sürdü .

BİLLİ GATES'İ TEHDİT ETMİŞ OLABİLİRLER

Bill Gates'in bir sözcüsü CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen yanlış. Bu belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein'in Gates ile devam eden bir ilişkisinin olmamasından duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve karalamak için ne kadar ileri gidebileceğidir." dedi.

Wall Street Journal, 2023'te Epstein'in, Gates'in 2010 yılında tanıştığı Rus briç oyuncusu Mila Antonova ile bir ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra Gates'i tehdit etmeye çalıştığını bildirdi. Ne Gates ne de Antonova bu ilişkiyi doğrulamadı.

ELON MUSK DA DOSYALARDA

Açıklanan belgelere göre Musk, Epstein'e "adanızdaki en çılgın parti"nin ne zaman olacağını soruyor. Elon Musk ve Epstein arasında yapılan e-posta yazışmaları, ikilinin bazen tatil dönemlerinde Karayipler'de birlikte vakit geçirdiğini ve en az bir kez Epstein'in adasında bulunduğunu gösteriyor.

25 Kasım 2012 tarihli bir e-postada Epstein, Musk'a adaya helikopterle kaç kişi getireceğini sordu. Musk, "Muhtemelen sadece Talulah ve ben" diye yanıtladı. Talulah Riley o sırada Musk'ın eşiydi. Musk daha sonra, "Adanızda en çılgın parti hangi gün/gece olacak?" diye sordu.

Noel günü, yine partiler hakkında bilgi almak için başka bir not gönderdi : "Planladığınız herhangi bir parti var mı? Bu yıl aklımı kaybetme noktasına kadar çalıştım, bu yüzden çocuklarım Noel'den sonra eve döndükten sonra St. Barts'ta veya başka bir yerde parti ortamına dalıp eğlenmek istiyorum. Davet için çok teşekkür ederim, ancak sakin bir ada deneyimi aradığım şeyin tam tersi."

Ertesi yıl, Kasım 2013'te Epstein, Musk'a Noel için Karayipler'e gelip gelmeyeceğini sordu. Woody Allen'ın da onunla birlikte olduğunu ve Musk'ın bu geziden "keyif alabileceğini" söyledi. "Evet," diye yanıtladı Musk.

CBS News, Musk'ın etkinliğe katıldığını bağımsız olarak doğrulamamış olsa da, Epstein, ertesi yıl, Eylül 2014'te gönderdiği bir e-postada , LinkedIn'in kurucusu ve teknoloji yatırımcısı Reid Hoffman ile görüştüğünü ve Musk'a St. Barts'ta Noel'i "tekrar" geçirmek isteyip istemeyeceğini sorduğunu belirtmişti. "Bilmiyorum," diye yanıtladı Musk.

MUSK YAZIŞMALARI KABUL ETTİ İLİŞKİYİ RED ETTİ

Ekim ayının sonunda Lesley Groff, Epstein'e Musk'ın "6 Aralık'ta adaya gideceğini" belirten bir hatırlatma gönderdi; ancak 5 Aralık 2014 tarihli bir sonraki e-postada ise "Hatırlatma: Elon Musk 6 Aralık'ta adaya gidiyor (bu hala gerçekleşiyor mu?)" şeklinde bir not yer alıyordu. Musk, Cumartesi günü X adlı blogunda, "Epstein ile çok az yazışmam oldu ve adasına gitme veya Lolita Express'iyle uçma yönündeki tekrarlanan davetleri reddettim," ancak "onunla olan bazı e-posta yazışmalarının yanlış yorumlanabileceğinin ve muhalifler tarafından adımı karalamak için kullanılabileceğinin farkındaydım" diye yazdı.