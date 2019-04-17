ABD'de Demokrat Parti senatörü Robert Menendez, Türkiye'ye F-35 sevkiyatının engellenmesini ve Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını talep eden tasarıyı sunduktan sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'le bir araya geldi.

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre, görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Menendez, Rum liderler Doğu Akdeniz'deki doğalgaz keşifleri, enerji güvenliği ve ABD-Rum ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını söyledi.

Menendez ve Senatör Marco Rubio'nun, geçen hafta ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne sunduğu tasarıda,Ttürkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde F-35'lerin sevkiyatının engellenmesi isteniyor. Tasarıda ayrıca ABD'nin 1987'den bu yana Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması talep ediliyor.

"YANGINA KÖRÜKLE GİTMEYİN"



ABD Senatosu'na sunulan rapora tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede silahlanma yarışına neden olur, yangına körükle gitmeyin" dedi. Senatörlerin 'Rum-Yunan çıkarlarına hizmet eden bilindik kişiler' olduğunu belirten Dışişleri, her yıl benzer tasarıların komite aşamasında reddedildiğini hatırlattı.