Amerikalı turistler ücret ödemedikleri için kırbaçlandı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.



Amerikalı iki turist, biniş ücretini ödemedikleri iddiasıyla at arabası sürücüsü tarafından kırbaçla tehdit edildi.



Salı günü sosyal medyada yayılan görüntülerde, öfkeli sürücünün kırbacını kaldırarak, korku içindeki turistlere “Şimdi ödeyin, paramı banka hesabıma yatırın” şeklinde bağırdığı görülüyor.



Turistlerden birinin "Param var, 100 dolar, ekstra" diyerek durumu çözmeye çalıştığı ancak şoförün duymazdan gelerek küfürler ettiği görüntülere yansıyor. Turistlerin "Özür dileriz, ders aldık, teşekkür ederiz" diyerek olayı sonlandırmaya çalıştığı görülüyor.



Video internette paylaşılmasının ardından sosyal medya platformu X’te büyük ilgi gördü. Öte yandan turistlerin, yolculuk için ödeme yapıp yapmadıkları belirsizliğini koruyor.



Bu olay, Dublin’deki St. Patrick Günü kutlamalarının tam ortasında gerçekleşti. Kutlamalar sırasında şehir adeta yeşile büründü. Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in katılımıyla gerçekleştirilen büyük geçit töreni, yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce kişi, İrlanda geleneksel müziği ve sokak eğlenceleriyle doyasıya eğlendi.