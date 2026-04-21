Amerikalılar Trump’ın akıl sağlığından endişeli

Altı gün süren Reuters/Ipsos anketine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın onay oranı yüzde 36’da kaldı. Bu oran, başkanın mevcut görev süresindeki en düşük seviyelerden biri olarak kaydedildi.

Trump, 20 Ocak 2025’te göreve başladıktan kısa süre sonra yüzde 47 ile en yüksek desteğini görmüştü.

İRAN SAVAŞI VE EKONOMİK ETKİLER

ABD’nin İsrail ile birlikte Şubat ayında İran’a karşı başlattığı savaş, özellikle akaryakıt fiyatlarında artışa yol açarak kamuoyunda baskı oluşturdu.

Ankete göre Amerikalıların yalnızca yüzde 36’sı ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını destekliyor. Katılımcıların sadece yüzde 26’sı ise bu operasyonların maliyetine değdiğini düşünüyor.

Ayrıca Trump’ın yaşam maliyetleri konusundaki performansına verilen destek de yüzde 26 ile en düşük seviyelerden birinde.

MİZAÇ VE ZİHİNSEL DURUM TARTIŞMASI

Anket, Amerikalıların önemli bir bölümünün Trump’ın mizacı ve zihinsel keskinliği konusunda endişe taşıdığını ortaya koydu.

Katılımcıların yalnızca yüzde 26’sı Trump’ı “soğukkanlı” olarak tanımlarken, yüzde 51’i son bir yılda zihinsel durumunun “kötüleştiğini” düşünüyor.

Bu görüş, Cumhuriyetçiler arasında bile bölünmüş durumda. Yüzde 53’ü Trump’ı dengeli bulurken, yüzde 46’sı aksi görüşte.

PAPA'YA DESTEK TRUMP'TAN YÜKSEK

Anket sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 60’ı Papa Leo’ya olumlu bakarken, Trump için bu oran yüzde 36’da kaldı. Papa, kamuoyunda Trump’tan daha olumlu değerlendirilen isimler arasında yer aldı.

Sosyal medyada İran medeniyetini yok etme tehdidinde bulunan Trump, Papa Leo ’yu da İran savaşı konusundaki eleştirileri nedeniyle hedef aldı.