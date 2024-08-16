Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev, Ukrayna'nın Kursk bölgesine operasyonunun, Batı ile birlikte planlandığını söyledi.

Rus İzvestiya gazetesine röportaj veren Patruşev," ABD yönetiminin, Kiev'in Kursk'ta işlediği suçlara karışmadığı yönündeki açıklamaları gerçekleri yansıtmıyor" dedi.

Ukrayna birlikleri, Rus toprağı olan Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta sızarak saldırı başlatmıştı.

Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 121 bin kişinin tahliye edildiği, bu sayının 180 bine çıkacağı bildirilmişti.

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığını, silah ve askeri eğitmen gönderdiğini hatırlatan Patruşev, "Kursk bölgesindeki operasyon da NATO ve Batı istihbaratının katılımıyla planlandı" diye konuştu.



ABD yönetimi, Kiev'in Kursk'taki saldırısına dahil olmadığını açıklamıştı.

Patruşev, "ABD her zaman bir şey söyler ve başka bir şey yapar. Amerikalıların desteği olmasaydı Kiev, Rus toprağına girme riskini almazdı" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımıcısı, "ABD'nin Ukrayna'yı askeri projeye dönüştürdüğünü" söyleyerek Ukrayna halkının Amerikan çıkarları uğruna acı çektiğini belirtti.

