Amerikalıların yüzde 46'sı hayaletlere inanıyor

40 yıl öncesine kıyasla Amerikalıların yüzde 46'sı bugün hayaletlere inanıyor. Farklı yıllarda yapılan anketler bu tür inanışlarda bir artış olduğunu ortaya koydu.



2017 yılında bin kişiyle yapılan bir HuffPost/YouGov anketinin sonuçlarına göre ABD vatandaşlarının çoğu ölülerin hayatlerinin veya ruhlarının belirli yer ve durumlarda geri gelebileceğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 32'si hayaletlerin veya ruhların yaşayan insanlara zarar verebileceğini söylerken yüzde 43'ü ise hayaletlerin zararsız olduğuna inandığını söyledi.



Realtor.com tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 30'u ise perili bir evde yaşamaya sıcak baktığını belirtti.

1970'TEN BU YANA YÜZDE 400 ARTTI

Pew Araştırma Merkezi tarafından 2009 yılında yapılan bir anket ise daha az sayıda insanın hayaletlere inandığını öne sürdü.

Amerikalıların yaklaşık yüzde 29'u, 2009'da ölü bir kişiyle temas halinde hissettiklerini, yüzde 18'i ise bir hayaletin varlığını hissettiklerini iddia etti. Daha eski araştırmalarla kıyaslandığında ise buna inanan insanların zaman içinde artması dikkat çekiyor.

1996 yılında yapılan bir araştırmaya katılan insanların sadece yüzde 9'u bir hayaletle etkileşime girdiğini bildirdi. Bu verilere göre 1970'lerden bu yana istatistikler incelendiğinde ABD'de yaşayan insanların hayaletlere olan inancı yüzde 400 arttı.