Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor

Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için ABD ile anlaştıklarını açıklayan Irak Savunma Bakanı Abbasi, "İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek, ikinci aşama 2026'da bitecek" dedi.

Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor

Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirdi.

Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda, " öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek" ifadelerini kullandı.

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi iki yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

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