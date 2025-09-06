Amerikan askerleri Karayipler'e yığılıyor: En son ne biliyoruz?

ABD’nin Güney Karayipler’deki hızlı askeri yığınağı, bu hafta Venezuela’dan çıktığı belirtilen bir uyuşturucu teknesine düzenlenen ölümcül saldırıyla doruğa ulaştı.



Salı günü düzenlenen operasyonla 11 kişinin öldürüldüğünü açıklayan Trump yönetimi, önümüzdeki haftalarda yeni saldırıların da yapılacağını duyurdu.



Perşembe günü iki Venezuela F-16 savaş uçağının ABD’ye ait güdümlü füze destroyerini taciz etmesi gerilimi tırmandırdı. Pentagon, bunun üzerine Cuma günü Porto Riko’ya 10 adet F-35 savaş uçağı göndererek hem olası tacizleri caydırmayı hem de Venezuela hedeflerine yönelik muhtemel hava harekatı için pozisyon almayı amaçladı.



ABD ASKERİ VARLIKLARI NEDEN KARAYİPLER'E YIĞILIYOR?



Başkan Donald Trump’ın Temmuz ayında imzaladığı gizli talimatla, bazı Latin Amerika uyuşturucu kartelleri “terör örgütü” ilan edildi.



Aynı dönemde Venezuela’daki bir suç grubunun da “terörist” kabul edilip liderinin Maduro olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Pentagon, gözetleme uçakları ve savaş gemilerinden oluşan bir filo oluşturarak operasyonlara başladı.



ABD BÖLGEYE HANGİ GÜÇLERİNİ KONUŞLANDIRDI?



Pentagon’un açıklamalarına göre bölgede şu anda: 8 savaş gemisi, Navy P-8 gözetleme uçakları ve bir saldırı denizaltısı görev yapıyor.



ABD’nin Iwo Jima Amfibi Hazır Grubu 4 bin 500 denizci ve 2 bin 200 deniz piyadesiyle Porto Riko yakınlarında konuşlu. Ayrıca USS Jason Dunham ve USS Gravely adlı güdümlü füze destroyerleri Karayipler’de görev yaparken, USS Sampson’un da bölgeye gönderilmesi planlanıyor.



VENEZUELA'NIN TEPKİSİ NE OLDU?



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin askera hamlelerini “son 100 yılın en büyük tehdidi” olarak nitelendirdi.



Maduro, ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini duyurarak “denizimizi, göklerimizi ve topraklarımızı savunacağız” mesajı verdi. Ayrıca Trump’ı doğrudan uyararak, “Ellerinizi kana bulaştırmak isteyen Rubio’ya dikkat edin” dedi.



BUNDAN SONRA NE OLACAK?



Askeri uzmanlara göre mevcut kuvvet, Venezuela’ya kara harekatı düzenlemek için yetersiz. Ancak donanmadaki özel kuvvetlerin nokta operasyonları, “yakala ya da öldür” tarzı baskınları mümkün.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Maduro’yu “narko-terör karteli” olarak tanımladı ve Trump’ın “Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu” söyledi.