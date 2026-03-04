Amerikan basını yazdı. "İran istihbaratı CIA ile temasa geçti"

İddiaya göre İran İstihbarat Bakanlığı mensupları, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere açık olduklarını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) iletti.

New York Times'ta yer alan ve Ortadoğulu yetkililere dayandırılan habere göre, teklif adı açıklanmayan bir ⁠ülkenin istihbarat servisi aracılığıyla iletildi. Saldırıların başlamasından bir gün sonra İran istihbaratına bağlı bazı görevlilerin dolaylı yoldan CIA ile temas kurarak çatışmayı sona erdirecek şartları görüşmeyi teklif ettiği öne sürüldü.

Habere göre, Washington'daki yetkililer İran'ın ya da Trump hükümetinin yakın vadede gerçekten bir "çıkış yolu" arayıp aramadığı konusunda şüpheli. Bu nedenle teklifin şu aşamada ciddi görülmediği ifade ediliyor.

Beyaz Saray ve İranlı yetkililer konuyla ilgili yorum yapmazken, CIA de açıklama yapmayı reddetti. ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın görüşmek istediğini fakat ⁠artık "çok ⁠geç" olduğunu ifade etmişti.

İSRAİL'İ ALARMA GEÇİREN TEKLİF

NYT haberine göre, İsrailli yetkililer ABD'yi savaşa sona erdirmeye yönelik bu yaklaşımı görmezden gelmeye çağırdı.

İsrail, İran'ın askeri kapasitesine azami zarar vermek ve İran hükümetinin çökmesine yol açmak için haftalarca sürecek bir harekat yürütmek istiyor.

TRUMP YÖNETİMİ NE İSTİYOR?

Trump yönetimi, olası bir anlaşmanın İran’ın balistik füze ve nükleer programını büyük ölçüde sonlandırmasını ve Hizbullah gibi vekil güçlere verdiği desteği kesmesini içermesini bekliyor.

Buna karşılık Trump, İran’da hayatta kalan yöneticilerin ekonomik ve siyasi güçlerini korumalarına izin verilebileceğini ima ediyor.

CIA'DEN "İRAN'FDA YENİ LİDER" SENARYOLARI

CIA, İran'a yönelik bir saldırılardan sonra ne tür bir İran liderliğinin ortaya çıkabileceğine dair çeşitli senaryoları inceleyen bir istihbarat değerlendirmesi hazırladı.

Ajansın hazırladığı çeşitli senaryolar hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, hiçbirinin yüksek derecede kesinliği olmadığını ileri sürdü.

Bazı uzmanlar, İran’daki muhalefetin iktidarı ele geçirme ihtimalini düşük görüyor. Bunun yerine İran Devrim Muhafızları içinden bir grubun güç kazanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

HAMANEY'İN ARDINDAN LİDERLİK KRİZİ

İsrail’in salı günü düzenlediği saldırılardan birinde, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçecek ismi belirlemek için toplanan üst düzey din adamlarının bulunduğu bir kompleks hedef alındı.Hamaney’in cumartesi günü düzenlenen hava saldırısında öldüğü açıklanmıştı.

Süregelen saldırılar nedeniyle İran yönetiminde ciddi bir liderlik boşluğu oluştuğu belirtiliyor.

Uzmanlar, İran’da olası bir rejim değişikliğinin ABD için mutlaka olumlu sonuç doğurmayabileceğini de vurguluyor.