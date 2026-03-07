Amerikan basını yazdı. İran'a kara harekatı düzenlenir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran 'a kara birlikleri göndermeyi ciddi şekilde düşünüyor. İddiayı gündeme getiren Amerikan NBC kanalı haberini Amerikalı yetkililere dayandırdı.

Trump'ın yardımcıları ve cumhuriyetçi partiden bazı isimlere İran'a kara birlikleri göndermeye sıcak baktığını söylediği belirtildi. Ancak İran'a geniş çaplı bir kara harekatı düzenlenmesi planlanmıyor.

Belirli stratejik amaçlar için kullanılmak üzere küçük bir birliğin gönderilmesi fikri gözden geçiriliyor.

“BOMBARDIMANLA ETKİSİZ HALE GETİRİLEMEYEN HEDEFLER”

NBC televizyonu, Trump'ın asker gönderme konusunda henüz bir nihai karar almadığını vurguladı.

NBC'ye göre Trump yardımcılarına İran'da savaş sonrasında petrol üretimi konusunda ABD ile işbirliği yapan bir yönetim istediğini dile getirdi. İran'da uranyum stoklarının güvende olması gerektiğini de vurguladı.

NBC'ye konuşan uzmanlar, bombardımanla etkisiz hale getirilemeyen hedeflere kısa sürekli askerlerle indirme operasyonları yapılabileceğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ GÖNDERİLECEK İDDİASI

Amerikan Fox kanalıysa ABD'nin bölgeye üçünçü bir uçak gemisi daha göndereceğini duyurdu.

George H.W. Bush uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesi de Kuzey Coralina'daki üste görevli Amerikan elit paraşütçü birliklerin tatbikatlarının ertelendiğini yazdı. Bu erteleme birliklerin Ortadoğu'ya gönderilebilecekleri spekülasyonlarına yol açtı.

82. Hava İndirme Tümeni, havaalanları veya diğer kritik tesislerin ele geçirilmesinde uzman.. Bu tümen, büyükelçiliklerin korunması ve acil tahliye operasyonlarında da kullanılabiliyor.