Amerikan bayrağı yeniden Şam’da: Trump'tan Suriye'ye zeytin dalı

ABD'nin Suriye elçisi ve Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.

Barrack, Şam'daki büyükelçilik konutuna, 2012'de elçiliğin kapatılmasından bu yana ilk kez Amerikan bayrağı çekti.

Barrack, burada yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin teröre destek veren ülke olmadığını ilan edecek" dedi.



Elçi, Amerika'nın niyetinin ve Trump'ın vizyonunun, Suriye'nin genç hükümetine karışmadan bir şans vermek olduğunu ifade etti.

"DAEŞ KARŞITI MİSYON YÜZDE 99 TAMAM"

Amerikan ordusunun DAEŞ karşıtı misyonunun yüzde 99'unu zekice başardığını söyleyen Barrack, şunları söyledi:

ABD, Suriye ve İsrail arasında barış istiyor. Amerika'nın rolü sadece aramızda bir diyalog başlatmak. Suriye ve İsrail meselesi çözülebilir bir problem. Ama bu diyalogla başlar. Saldırmazlık anlaşmasıyla başlamaya, sınırlardan konuşmaya ihtiyacımız var."

