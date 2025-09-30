Amerikan denizaltı avcıları bir kez daha Rusya'nın kapısında

ABD Donanması’na ait P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçaklarının Norveç’in başkenti Oslo yakınındaki Gardermoen Havalimanı’na konuşlandırıldığı bildirildi.

Açık kaynak istihbarat analistleri, 23 Eylül tarihli uydu görüntülerinde iki ila üç P-8 uçağının terminalde görüldüğünü açıkladı.

KALİNİNGRAD AÇIKLARINDA KEŞİF UÇUŞU

Uçaklardan en az birinin, NATO müttefikleri Polonya ve Litvanya ile çevrili Rusya’nın Kaliningrad bölgesi kıyılarında keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaliningrad, Moskova’nın Kuzey Avrupa’daki en büyük askeri üssü olarak öne çıkıyor.

NATO'NUN BALTIK STRATEJİSİ

Norveç Silahlı Kuvvetleri, ABD uçaklarının “müttefik faaliyetlere destek amacıyla” Norveç’ten havalandığını doğruladı.

Poseidon uçaklarının bölgede bulunması, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki savunma hattını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılımıyla Baltık, sıkça “NATO gölü” olarak anılıyor.

RUSYA'YA KARŞI GÜÇ GÖSTERİSİ

Uçakların görevi, Rusya’nın denizaltı faaliyetlerine karşı önlem almak ve bölgedeki kablo ile enerji hatlarına yönelik tehditleri gözetlemek olarak öne çıkıyor.

Son aylarda Polonya, Danimarka ve Norveç üzerinde tespit edilen şüpheli drone hareketliliği de bu operasyonların önemini artırdı.

TRUMP YÖNETİMİNİN YENİ TUTUMU

ABD’nin sürekli askeri varlığı, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna savaşında izlediği sertleşen tutumla da bağlantılı.

Trump, Kiev’in kaybedilen tüm topraklarını geri alabileceğini dile getirmiş, ayrıca Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füzeleri verilmesini gündeme getirmişti.