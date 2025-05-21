Amerikan dergisinde Erdoğan övgüsü: "Dünyanın en güçlü adamlarından biri"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki oldu"



Bu başlık, Amerikan Newsweek dergisinin kıdemli dış politika ve ulusal güvenlik yazarı Tom O'Connor'ın derginin son sayısı için kaleme aldığı makaleye ait.

"BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ LİDER"

Makalede Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kendisine müttefik aramasına vurgu yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede bu anlamda en güçlü lider olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi ve Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırması konusunda Erdoğan'ın önemli rol üstlenmesi ele alındı.

TRUMP'I ŞARA İLE GÖRÜŞMEYE İKNA ETTİ



Cumhurbaşkanı'nın Trump'ı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeye de ikna ettiği vurgulandı.



İstanbul'un Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması örnek gösterildi.



Erdoğan'ın ayrıca 2022'de tarafları buluşturarak, "Karadeniz Tahıl Anlaşması'na arabuluculuk yaptığı hatırlatıldı.

