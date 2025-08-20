Amerikan donanmasından 3 dev savaş gemisine yeni görev

Amerikan ordusu, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı Başkan Donald Trump’ın başlattığı operasyon kapsamında üç Aegis güdümlü füze destroyerini Venezuela açıklarına konuşlandırıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson gemilerinin kısa süre içinde bölgeye ulaşmasının beklendiğini Associated Press’e açıkladı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, gemilerin görevlendirilmesinin “birkaç ay” süreceğini belirtti.

"HÜKÜMET DEĞİL NARKO-TERÖR KARTELİ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkan, ülkemize akan uyuşturucuları durdurmak ve sorumluları adalet önüne çıkarmak için Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır. Maduro rejimi meşru bir hükümet değil; bu bir narko-terör karteli” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KARTELLERE KARŞI SERT TUTUMU

Trump yönetimi, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan kartellere karşı selefinden daha sert önlemler almasını istiyor. Ancak Sheinbaum, Meksika’nın egemenliğini vurgulayarak ABD askeri müdahalesi önerilerini reddetti.

Şubat ayında Trump hükümeti, Venezuela merkezli Tren de Aragua, El Salvador merkezli MS-13 ve Meksika’daki altı grubu “yabancı terör örgütü” ilan etti.

Normalde El Kaide veya DAEŞ gibi siyasi amaçlı şiddet kullanan örgütler için kullanılan bu tanımın kartellere genişletilmesi dikkat çekti. Yönetim, bu grupların uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve şiddet yoluyla toprak genişletme faaliyetlerinin terör örgütü tanımına girdiğini savunuyor.

MADURO'DAN KARŞI HAMLE

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin “tehditlerini artırdığını” söyleyerek 4,5 milyondan fazla gönüllü milisi harekete geçirme sözü verdi. Caracas’taki bir etkinlikte konuşan Maduro, “İmparatorluk delirmiş durumda ve Venezuela’nın barışını tehdit ediyor” dedi.



Trump yönetimi ise bu ay Maduro’nun yakalanması için konulan ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

VENEZUELA NEDEN ÖNEMLİ?

Venezuela, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerinden birine sahip. Enerji Bilgi İdaresi’ne (EIA) göre Washington, ülkeyi uzun süredir hem enerji hem de bölgesel istikrar açısından stratejik görüyor.

Maduro döneminde derinleşen siyasi ve ekonomik krizler Latin Amerika genelinde kitlesel göçe yol açtı. Ayrıca Venezuela’nın Rusya, Çin ve İran ile yakın bağları da ABD açısından ek bir endişe kaynağı.