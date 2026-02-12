Amerikan elçisi Mike Waltz, askerlerle şınav çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler elçisi Mike Waltz, ABD'li askerlerle birlikte şınav çekti. Amerikan Donanma Piyadeleri ile Cenevre'de beraber şınav çeken elçi Waltz, “göreve hazırız" mesajıyla videoyu sosyal medya platformu X'te paylaştı.

Waltz'ın paylaşımı 14 binden fazla beğeni aldı.

BM elçisi Mike Waltz'ın bu ilk şınav videosu değil. 2024 yılında da Donanma ve Ordu Amerikan Futbolu takımlarının mücadelesinin ardından girdiği iddiayı kaybettiğini söyleyen Waltz, 44 şınav çekmiş ve görüntüleri yine sosyal medya platformu X'te paylaşmıştı.

Kendisi de eski bir asker olan Mike Waltz, ABD Ordusu'nun özel kuvvetler biriminde görev yapmış, ABD'nin Orta Doğu ve Afrika'daki operasyonlarında yer almıştı.