Amerikan F-35 uçağı iniş yaparken düştü, pilot uçaktan fırladı

Amerikan Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre dün Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssünde gerçekleştirilen eğitim tatbikatının iniş safhasında bir F-35 savaş uçağı düştü.



Pilotun, uçaktan fırladıktan sonra kurtulduğu belirtildi.



Habere göre, 354. Avcı Kanadı Komutanı ABD Hava Kuvvetleri Albay Paul Townsend, düzenlediği basın toplantısında pilotun “uçuş sırasında bir arıza” yaşadığını söyledi.



Eielson Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan açıklamada, uçakta önemli hasar meydana geldiği belirtildi, ancak modelin adı verilmedi.



Güvende olan pilotun Bassett Ordu Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.



Townsend açıklamasında “Sizi temin ederim ki Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütecektir” dedi.



F-35, ABD'nin en pahalı savunma programı ve Lockheed Martin'in yaklaşık yüzde 30'luk katkısıyla en büyük gelir kaynağı.



Lockheed, kısmen kârlılığı için hayati önem taşıyan F-35 savaş uçağı güncellemelerinin gecikmesi nedeniyle 2025 yılında beklenenden daha az kârlı olacağını söyledi.



Pentagon, önümüzdeki yıllarda 2 bin 500 uçak satın almak da dahil olmak üzere F-35 programı için 1,7 trilyon dolar harcamayı planlıyor.



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