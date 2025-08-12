Amerikan F-35'leri Çin'in kapısına yığılıyor

Yeni yayımlanan fotoğraflar, ABD’nin müttefikleriyle birlikte Batı Pasifik’te, F-35 hayalet uçakları ve uçak gemileriyle güç gösterisi yaptığını ortaya koyuyor.



Tatbikat kapsamında, ABD ve İngiltere’ye ait F-35B savaş uçakları, henüz kendi F-35B’lerini envanterine katmamış olan Japonya’ya ait JS Kaga uçak gemisinden kalkış ve iniş yaptı.



BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR



Bu F-35 uçak gemisi tatbikatı, dünyanın gemi sayısı bakımından en büyük donanmasına sahip olan Çin’in, haziran ayında Japonya, Tayvan ve Filipinler’in oluşturduğu savunma hattına iki uçak gemisi konuşlandırmasının ardından geldi.



F-35 SAVAŞ UÇAKLARI HAKKINDA NE BİLİYORUZ?



F-35, ABD ve müttefiklerinin kullandığı, üç varyanta sahip bir savaş uçağı ailesi. Bu varyantlardan B modeli, tam boy uçuş güvertesi olmayan gemilerden kısa kalkış ve dikey iniş yapacak şekilde tasarlandı. C modeli ise uçak gemisi operasyonları için geliştirildi.



TATBİKATTA YER ALAN GEMİLER



Tatbikatta Japonya'ya ait Kaga uçak gemisinin yanı sıra, ABD’ye ait USS George Washington uçak gemisi, USS America amfibi hücum gemisi ve sekiz aylık bir göreve çıkan İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales yer aldı.



America ve Prince of Wales F-35B uçaklarına sahipken, George Washington F-35C’leri kullanıyor.



İngiltere Uçak Gemisi Görev Grubu’nun pazar günü yayımladığı başka bir fotoğrafta, Kuzey Filipin Denizi üzerinde, en az sekiz savaş gemisinin eşlik ettiği dört F-35 uçak gemisiyle birlikte görev yapan uçaklar görüldü.



F-35'LERİN TESLİM SÜRECİ BAŞLADI



Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, bugün yaptığı açıklamada, bu uçuş operasyonlarının müttefik ve ortak donanmalarla koordinasyonu güçlendirdiğini bildirdi. Japon uçak gemilerinden operasyon yapacak ilk F-35B uçakları, 7 Ağustos’ta Japonya’ya teslim edildi.



Tatbikatın ardından, Prince of Wales ve iki savaş gemisi—bir İngiliz destroyeri ile bir Norveç fırkateyni— bugün itibarıylaTokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü’ne ulaştı. Yerel bir fotoğrafçının paylaştığı karelerde, uçuş güvertesinde konuşlanmış çok sayıda F-35B uçağı görüldü.



The Japan Times gazetesine göre, İngiliz uçak gemisi 28 Ağustos’ta başlayacak altı günlük bir ziyaretin ardından 2 Eylül’de Japonya’dan ayrılacak. Savaş gemisi daha önce haziran sonunda Singapur’a, temmuz sonunda ise Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki Darwin’e uğramıştı.