Amerikan F-35'leri Kuzey Kore'nin kapısına dayandı

ABD, Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehdide karşı Güney Kore’de düzenlenen askeri tatbikat kapsamında F-35 hayalet savaş uçaklarını geçici olarak konuşlandırdı.

Pentagon tarafından yayımlanan fotoğraflarda, iki F-35A’nın bir F-16 ile birlikte hava muharebesi eğitimi yaptığı görüldü.

10 ADET AMERİKAN JETİ SAHADA

Ulchi Freedom Shield 25 adı verilen tatbikat 18 Ağustos’ta başladı. ABD ile Güney Kore’nin ortak savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen tatbikat, 28 Ağustos’ta sona erecek.

Yonhap ajansına göre, Kunsan Hava Üssü’ne geçici olarak 10 adet F-35A ve F-35B savaş uçağı sevk edildi.

F-35A’lar ABD’nin Utah eyaletindeki Hill Hava Üssü’ne bağlı 421. Filo’dan gönderilirken, kısa mesafe kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B’lerin ise Japonya’daki Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssü’nden gelmiş olabileceği bildirildi.

KUZEY'DEN "İŞGAL PROVASI" YORUMU

Kuzey Kore, söz konusu tatbikatı “işgal provası” olarak niteledi.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı Birinci Başkan Yardımcısı Kim Yong Bok, yaptığı açıklamada tatbikatın “tehdit edici” olduğunu savunarak, Washington ve Seul’ün bu tür askeri faaliyetlerde ısrar etmesi halinde “bedel ödeyeceğini” söyledi.