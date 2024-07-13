Amerikan firmalarının gözü Gazze'de: "Çıkarlarla dolu planlar"

ABD'nin Gazze'deki geçici liman planı başarısız olsa da Amerikan firması Fogbow, kendi projesinde devam etmeyi planlıyor.



Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki kez olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar alan ve faaliyet gösteremez hale gelen limanın tekrar kurulmayacağı duyurulmuştu.

ESKİ ASKERLERİN KURDUĞU ŞİRKET



Eski askerler ve CIA yetkilileri tarafından yönetilen bir ABD şirketi olan Fogbow, kuşatma altındaki Filistin topraklarına yardım ulaştırmak için deniz erişimini güvence altına alma yönünde tartışmalı planlar ortaya koydu.



Fogbow, Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırmayı amaçlayan ve Blue Beach adını verdiği planını sürdürüyor.

"PLAN ŞİRKET ÇIKARLARIYLA DOLU"



İddialara göre Fogbow'un planı, dokuz ay süren ve ölümlerin sürekli arttığı savaşla boğuşan bölgede derin askeri, istihbarat ve mali çıkarlarla dolu.



Şirket yöneticilerinden Mick Mulroy, Fransa'nın kamu yayıncısı France 24'e açıklamasında, Mavi Kumsal (Blue Beach) adlı proje için ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Amerikan ordusuyla ortak çalıştıklarını söyledi.

"GERÇEKÇİ BİR PLAN YOK"



Firma, satın aldığı yardımları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Larnaka limanından Gazze'ye taşımayı planlıyor. GKRY'nin Amalthea projesi kapsamında taşınacak yardımların, Fogbow'un inşa edeceği yüzer limana, buradan da Gazze Şeridi kıyısındaki depolara sevk edilmesi planlanıyor.



İnsan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları bunun gerçekçi bir plan olmadığını savunuyor.



BM çalışanları, Fogbow'un kendileriyle iletişime geçtiğinde "varlıklı kişilerden" ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mali destek aldıklarını, ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) de plana sıcak baktığını öne sürdüğünü aktardı.

GAZZE'DEKİ HEDEFLER



Şirketin istihbarat ve ordu bağlantıları nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerinin geçici liman inşasıyla ve yardım ulaştırmakla sınırlı kalmayacağından endişeleniliyor.



BM'nin Filistin'e yardımları koordine eden eski yetkililerinden Jamie McGoldrick, bu yıl Fogbow'dan yetkililerle üç kez görüştüğünü, firmanın kaynakları ve Gazze'deki amaçları hakkında "şeffaf davranmadığını" öne sürdü.