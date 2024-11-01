Amerikan halkı endişeli: "Trump seçim sonucuna itiraz edebilir"

Pensilvanya'da seçmen sahtekarlığı olduğuna dair asılsız iddialar Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın bu eyalette veya seçimin galibini belirleyecek çekişmeli diğer eyaletlerde sonuçları değiştirmeye çalışacağına dair endişelere yol açtı.



Ülke çapında ve başa baş giden yedi eyaletteki kamuoyu yoklamaları Trump'ın Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile seçime dört gün kala sıkı bir rekabete girdiğini gösteriyor.

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BU SEÇİMDE DE ASILSIZ İDDİALAR YAYILDI



Trump, Demokrat Başkan Joe Biden'a karşı 2020'de seçimi kaybetmesinin sebebini, kaybettiği bazı eyaletlerde geniş çaplı sahtekarlık iddialarına bağlamaya devam ederken, kendisi ve destekçileri bu seçimde Pensilvanya eyaletine dair asılsız iddialar yaydılar.



2020'deki seçimlerde seçmen sahtekarlığına dair ileri sürülen benzer iddialar, Trump'ın koyu destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nı basmalarına neden olmuştu.



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"SEÇİME HİLE KARIŞIRSA KAYBEDERİM"



Trump mitinglerinde yaptığı konuşmalarda 5 Kasım'daki seçimlerde büyük bir zafer beklediğini ve yalnızca "hileli bir seçim" olduğu takdirde kaybedeceğini söylüyor.



Seçime dair gelecek itirazlarda son yargı makamı dokuz üyeli ABD Yüksek Mahkemesi olacak.



Üçü Trump tarafından atanmış altı muhafazakar yargıcın bulunduğu Yüksek Mahkeme, Trump'ın başkanken yaptığı eylemlerden dolayı kendisine yöneltilen suçlamalara karşı ona dokunulmazlık vermişti.