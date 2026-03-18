Amerikan istihbaratından Trump'a uyarı. "İran'da rejim yıkılmayacak"

Amerikan istihbaratının tespitine göre, İran rejimi yakın zamanda devrilecek gibi gözükmüyor. Zayıfladı ama daha sertleşti.

Amerikan Washington Post gazetesine göre Amerikan istihbaratı saldırılara rağmen İran rejiminin ayakta kalacağı sonucuna vardı.

Hatta rejimin gücünü pekiştirdiği belirtildi. Daha sertlik yanlısı devrim muhafızlarının ülkede gücünü perçinleyeceği öngörüsünde bulunuldu.

Gazete, savaş öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini gerçeklerle yüzleştiren istihbarat brifingleri aldığını da yazdı. İstihbarat kurumlarının, devrim muhafızlarının savaştan güçlenerek çıkabileceği konusunda Trump'ı uyardığı belirtildi.

Gazeteye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Olanlar öngörülmüştü. Ona önceden söylenmişti." dedi.

Yetkili, ABD'nin uzun dönemli bir savaş planlarının olmadığını ve savaşı en kısa sürede bitirmeleri gerektiğini de söyledi.



REJİM İÇİNDE ÇÖZÜLME BELİRTİSİ YOK

Washington Post'a konuşan batılı bir güvenlik kaynağı İran'da geride kalan karar vericilerin kafalarının karışık olduğunu ve birbirleriyle iletişim kurmakta zorlandıklarını söyledi.

Ama rejim içinde çözülme yaşanacağına dair herhangi bir belirti olmadığının da altı çizildi.



DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİN DİĞER ÜLKELERE BASKI

Devrim muhafızlarının güçleneceği öngörüsünde bulunulurken Trump yönetimi başka adımlar da atıyor.

Devrim muhafızlarının izole edilmesi için diğer ülkelere baskı uygulanmaya başlandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, diplomatlardan bulundukları ülkelerce Devrim Muhafızları'nın ve Lübnan'daki Hizbullah'ın terör örgütleri listesine almaları için çaba harcamalarını istedi.

Diplomatlardan bu çağrıyı bulundukları ülkenin en üst makamına iletmeleri söylendi.

Washington Post gazetesi, Körfez ülkelerinin savaş uzadıkça Trump yönetimine öfkelendiklerini de yazdı. Körfez ülkelerinden üst düzey bir yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu savaşı İsrail için başlattılar ve sonra bizi saldırılarla tek başımıza karşı karşıya bıraktılar." ifadelerini kullandı.