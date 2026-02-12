Amerikan savaş gemileri birbiriyle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

ABD Güney Komutanlığı sözcüsü Albay Emmanuel Ortiz'e göre, Arleigh Burke sınıfı destroyer USS Truxtun ve Supply sınıfı hızlı muharebe destek gemisi USNS Supply, denizde ikmal sırasında çarpıştı. Albay Ortiz, iki kişinin hafif yaralandığını ve durumlarının stabil olduğunu, her iki geminin de güvenli bir şekilde seyirlerine devam edebileceklerini bildirdiğini söyledi.

Çarpışmanın nedeni henüz açıklanmazken kazanın soruşturma altında olduğu belirtildi. Çarpışmanın kesin yeri de hemen açıklanmadı. USS Truxtun gemisi planlanan konuşlandırmasına başlamak üzere 6 Şubat'ta ana limanı Norfolk'tan ayrılmıştı. Supply gemisi halihazırda Karayipler'de faaliyet gösteriyordu. Bir askeri yetkili, çarpışmanın Karayipler ve Güney Atlantik ile Güney Pasifik'in bazı kısımlarını kapsayan Güney Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürüttüğü kampanyayı desteklemek için son aylarda Karayipler'e bir deniz gücü konuşlanmasını emretmişti. ABD Güney Komutanlığı'nda, uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve taarruz grubu da dahil olmak üzere 12 savaş gemisi bulunuyor.

İkmal gemisi ile donanmanın savaş gemilerinin kazaları nadir de olsa gerçekleşebiliyor. 2017 yılında Liberya bayraklı Alnic MC tankeri ikmal için yanaştığı, Malakka Boğazı'nda USS John S. McCain destroyerine çarpmış ve 10 denizcinin boğulmasına neden olmuştu.