Amerikan silahları Ukrayna'da savaşa geri dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta bazı sevkiyatların durdurulmasının ardından Ukrayna’ya yeniden silah göndereceklerini açıkladı.



Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yiyeceği akşam yemeği öncesinde, “Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız – kendilerini savunabilmeliler. Çok ağır saldırı altındalar. Bu yüzden daha fazla silah göndermemiz gerekecek” dedi.



ABD Başkanı, özellikle savunma amaçlı silahların öncelikli olacağını vurguladı.

BAZI SEVKİYATLAR DURDURULMUŞTU



Başkanın bu açıklaması, geçen hafta Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkilinin Ukrayna’ya yönelik bazı silah sevkiyatlarının – hava savunma füzeleri dahil – durdurulduğunu söylemesinin ardından geldi.



Bu karar, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in onayladığı bir dış yardım ve askeri harcamalar incelemesinin ardından alındı.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, o dönemde yaptığı açıklamada, bu adımın “önce Amerika’nın çıkarları” doğrultusunda atıldığını ifade etmişti.

RUSYA: ABD SİLAH STOKLARI YETERSİZ



Rusya ise, Ukrayna’ya yönelik sevkiyatların durdurulmasını memnuniyetle karşıladı ve bu kararın ABD’nin silah stoklarının yetersizliği nedeniyle alındığını öne sürdü.



Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, “Başkan Trump’ın talimatıyla, Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya ek savunma silahları gönderecek. Böylece Ukrayna, kendini savunmaya devam edebilecek. Bu karar, kalıcı barışı güvence altına almaya çalışırken alındı” dedi.



UKRAYNA'YA YÖNELİK ASKERİ YARDIM



ABD, Rusya’nın 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana Ukrayna’ya en fazla askeri yardım sağlayan ülke konumunda. Şu ana kadar hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, roketatarlar, radar sistemleri, tanklar ve tanksavar silahları gibi çeşitli ekipmanlar gönderildi. Ancak bu yardımlar, ABD'nin kendi silah stokları üzerindeki baskıyı artırıyor.



Trump, daha önce Mart ayında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı hararetli bir Oval Ofis görüşmesinin ardından tüm askeri yardımları geçici olarak durdurmuş, bir hafta sonra ise sevkiyatlara yeniden başlanmıştı.



HEM PUTİN İLE HEM DE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ



Ek silah gönderme kararı, Trump’ın geçen hafta hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Zelenski ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin ardından geldi. Putin’le yapılan görüşmenin ardından Trump, görüşmeyi “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi ve ateşkes konusunda “hiçbir ilerleme sağlanamadığını” söyledi.



Zelenski ise son haftalarda, Rusya’nın artan hava saldırıları karşısında ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesi için Batılı müttefiklerine çağrılarda bulunuyor.