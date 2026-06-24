Amerikan siyaseti Trump'a karşı birleşti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump 'ın İran ile yürüttüğü savaşa son verilmesini isteyen sembolik bir kararı 50'ye karşı 48 oyla kabul etti.

Daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen karar, Kongre açıkça yetki vermediği sürece Trump'ın ABD güçlerini İran'a yönelik çatışmalardan çekmesini öngörüyor.

Karar, "eşzamanlı karar tasarısı" niteliğinde olduğu için Trump'ın imzasına sunulmayacak ve yasal etkisi konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Ancak kararın kabul edilmesi, Kongre'nin her iki kanadının da İran savaşına karşı tutumunu resmen kayda geçirmiş oldu.

TRUMP: ANLAMSIZ VE ZAMANSIZ

Trump, Senato oylamasının ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda kararı "zamansız ve anlamsız" olarak niteledi.

"Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı ancak bunu bir şekilde başaracağım. Çünkü ben her zaman başarırım." ifadelerini kullanan Trump, Kongre'nin tavrına rağmen İran politikasını sürdüreceğinin sinyalini verdi.

DEMOKRATLARDAN “ANAYASA İHLALİ” SUÇLAMASI

Demokratlar, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonları Kongre onayı olmadan başlatarak Anayasa'yı ihlal ettiğini savunuyor.

Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, oylama öncesinde yaptığı konuşmada Cumhuriyetçilerin kapalı kapılar ardında savaşı eleştirmesinin yeterli olmadığını belirterek, "Bu savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlamanın tek yolu harekete geçmektir." dedi.

Karar, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde de dört Cumhuriyetçi vekilin Demokratlarla birlikte oy kullanmasıyla kabul edilmişti. Bu durum, savaş ve ulusal güvenlik konularında Trump'a yönelik nadir parti içi itirazlardan biri olarak değerlendirildi.

SAVAŞ YETKİLERİ YASASI TARTIŞMASI

1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'na göre ABD başkanlarının, Amerikan askerlerini çatışmalara dahil ettikten sonra 60 gün içinde Kongre'den yetki alması gerekiyor.

Beyaz Saray ise Trump'ın İran'a yönelik yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan girişimlerin anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Yönetim ayrıca çatışmaların Trump'ın Nisan ayında ilan ettiği ateşkesle sona erdiğini ve başkanın yetkilerinin kısıtlanmasının İran ile yürütülen müzakerelerde Washington'ın elini zayıflatacağını öne sürüyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve Trump'ın müttefiki olan Mike Johnson da müzakereler sürerken başkomutanın yetkilerinin sınırlandırılmasının "son derece tehlikeli bir durum" olacağını söyledi.