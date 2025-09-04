Amerikan uçak gemisinin gizemli Ortadoğu rotası

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uyduları, ABD Donanması’na bağlı nükleer tahrikli uçak gemisi USS Nimitz’in Umman’ın Duqm limanına demirlediğini görüntüledi.

Haziran ayında Ortadoğu’ya yönlendirilen Nimitz, İsrail-İran çatışmasının ardından bölgeye sevk edilmiş ve son haftalarda Umman Körfezi çevresinde faaliyet göstermişti.

BÖLGEDEKİ STRATEJİK MESAJ

Nimitz’in varlığı, ABD Donanması’nın Ortadoğu’daki mevcudiyetini ve olası krizlere karşı hazırlığını gösteriyor.

Uydu görüntülerini ilk fark eden, açık kaynak istihbarat analisti MT Anderson oldu. Anderson, Nimitz’in Umman’daki konumunu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

TARİHİ LİMAN ZİYARETLERİ

Uçak gemisi Nimitz, Ağustos ayında Bahreyn’e beş yıl aradan sonra bir Amerikan uçak gemisinin yaptığı ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Ayrıca aynı ay içinde, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Gridley ve USS Lenah Sutcliffe Higbee eşliğinde Hürmüz Boğazı’na giriş yaparken de görüntülenmişti.

BÖLGEDEKİ DİĞER ABD GEMİLERİ

ABD Donanması’nın Ortadoğu’daki varlığı yalnızca Nimitz ile sınırlı değil. Kızıldeniz’de USS Forrest Sherman adlı güdümlü füze destroyeri bağımsız operasyonlar yürütürken, USS Canberra adlı Independence sınıfı kıyı muharebe gemisi de Basra Körfezi’nde konuşlu bulunuyor.