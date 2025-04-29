Amerikan üniversiteleri Trump'a karşı güçlerini birleştiriyor

ABD'de bir grup üniversite, Başkan Donald Trump'ın okulları kendi gündemiyle uyumlu bir talep listesi benimsemeye zorlama girişimlerine karşı mücadele yolları geliştirmek için gizli bir ittifak oluşturdu.



Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a göre bu ittifak çoğunluğu yaklaşık 10 okulu içeriyor. Bu okulların yönetimlerinin, kendilerini bir dizi talebi kabul etmeye zorlamak amacıyla fonları askıya alan hükümete karşı koymak için stratejiler tartıştıkları bildirildi.



Bu okullardan üst düzey isimler, Trump yönetimiyle müzakere ederken hangi konularda uzlaşmaya istekli olduklarını görüşmek üzere yakın temaslarını sürdürdü.

ÜNİVERSİTEDE ÖZERKLİK MASADA



Üniversite ittifakı, akademik bağımsızlığı ve kabul, işe alım ve müfredat üzerindeki özerkliğini kaybetmenin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir.



Trump yönetimi yakın zamanda 2,2 milyar dolarlık fonu dondurarak Harvard Üniversitesi'ni hedef almıştı. Yönetim, Harvard'ı İç Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği yapma sözü vermeye zorlamaya çalıştı.



Ancak gizlice bile olsa, okulların toplanmasına ilişkin son haberler, hangi kategoriye girerse girsin çoğu kolej veya üniversitenin Trump yönetimine karşı mücadele etmek için bir araya gelebileceği fikrini destekliyor.

